Gioja responsabilizó a Uñac por la suspensión de las elecciones en San Juan

La suspensión de las elecciones a gobernador y vice en San Juan expuso las rispideces entre los oficialistas Sergio Uñac, actual mandatario que fue denunciado por la oposición y ahora aguarda la definición de la Corte sobre si se podrá presentar, y el diputado nacional José Luis Gioja. En un video que circuló en las últimas horas, el legislador que abreva en el kirchnerismo dijo que Uñac fue, junto al máximo tribunal, el responsable de que se pausaran los comicios. “Sabía que no podía ser candidato, se lo dijimos en todos los idiomas”, apuntó Gioja.

En el video que se hizo viral, el diputado nacional dijo “sentir mucho” lo que pasó, luego de la decisión tomada por los supremos, que hicieron lugar a un recurso de amparo y ahora deberán definir si el gobernador puede ir o no por su cuarto mandato. “Todos estábamos ilusionados con ir a votar el 14, el domingo, para festejar a última hora, pero bueno, nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil. ¿Saben qué? Aquí hay un responsable de esto que pasa, o dos responsables”, introdujo Gioja.

Aseguró, así, que el primer responsable es “el ciudadano” Sergio Uñac. “Sabía que no podía ser candidato, se lo dijimos en todos los idiomas, se lo dijeron abogados, él es abogado. Le dijimos que no podía ser, que simplificara las cosas, que tuviera un poquito de grandeza. Obviamente que no aceptó”, aseveró el diputado nacional acerca de su actual rival.

Después planteó que la Corte no puede haber tomado esa decisión a cuatro días de que los sanjuaninos tuvieran que ir a las urnas. “Vinieron a interrumpir y cortar la elección. Esta Corte deja mucho que desear”, acotó el hombre que quiere volver al Ejecutivo, tras ser gobernador entre 2003 y 2015.

“Compañeras y compañeros, sigamos trabajando, no bajemos los brazos. Vamos por buen camino, tenemos que seguir trabajando mucho. Sigamos ilusionados, soñemos con un San Juan mejor, porque vamos a construir un San Juan mejor. Les mando un abrazo grandote a todos”, cerró, esperanzado.

En tanto, luego de ver esa grabación, Uñac le respondió anoche a su competidor interno, quien también había requerido que bajara su postulación para así poder avanzar con los comicios este domingo. “Que simplifique las cosas y tenga un poquito de grandeza”, pidió el referente del kirchnerismo. Uñac consideró que con esto lo quiso proscribir.

“Es una intención manifiesta de proscribir a alguien. Ni siquiera la Corte, que ha sido un desastre el fallo, ha dicho que no me presente. Ha suspendido, dice que se va a poner a estudiar. Que el candidato que compite conmigo [diga esto] es inaceptable desde cualquier punto de vista. Acá hay que competir”, se quejó el mandatario provincial.

