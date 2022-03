Alquileres: cuáles son los principales puntos del primer proyecto que impulsa el Frente de Todos para modificar la ley

Tras el fracaso de la mesa de negociación impulsada por la Secretaría de Comercio Interior y su principal autoridad, Roberto Feletti, para buscar una solución a la escasez de oferta de inmuebles en alquiler, desde el bloque oficialista de la Cámara de Diputados preparan un proyecto para modificar la cuestionada ley de alquileres.

La iniciativa está a cargo el diputado sanjuanino José Luis Gioja por el Frente de Todos. Y, si bien por el momento se trata de un borrador, desde el bloque trabajan contrarreloj para poder presentar la propuesta final este viernes. Del otro lado, oposición busca convocar a una sesión especial para derogar la Ley de Alquileres.

Mas allá de las declaraciones de Sergio Massa en noviembre del año pasado, cuando aseguró que la ley de alquileres “fracasó” y llamó a discutir un nuevo proyecto en el Congreso -tras lo cual el Gobierno amagó con suspenderla por 180 días y no lo hizo-, desde el oficialismo se han inclinado más por ajustar algunos cambios a la ley 27.551 que por la posibilidad de derogarla.

Desde Juntos por el Cambio ya han presentado proyectos alternativos que buscan retrotraer los puntos principales a los que tenia la ley anterior y consideran que son los que generan mayor conflicto en la actualidad del mercado: especialmente los vinculados a la duración del contrato y la actualización de los aumentos.

En este sentido, el jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, anunció este lunes que desde el interbloque Juntos por el Cambio se reunieron para definir la convocatoria a una sesión especial para tratar la derogación de la Ley de Alquileres. “Vamos a convocar a una sesión especial muy pronto, aunque no tengamos número, porque ya nos hemos cansado de insistir. El Gobierno amaga siempre, pero no la quiere derogar, no quiere ni siquiera modificarla a la ley”, dijo hoy Negri en declaraciones a Radio Rivadavia.

Desde el Frente de Todos respondieron indirectamente a las críticas de la oposición con la iniciativa de Gioja. “Claramente, la ley vigente, la 27.551, fue criticada por los mismos autores desde el minuto cero que fue sancionada y no cumplió con las expectativas”, dijeron desde el espacio del sanjuanino a LA NACION, y advirtieron que el parlamentario trabaja en la propuesta “desde el año pasado”.

¿Cuáles son las premisas con las que se trabajó para la elaboración del proyecto? Fuentes del espacio del diputado indicaron que el texto se basa en cuatro pilares: no aceptar peores condiciones para los inquilinos que las que están plasmadas en la Ley 27.551; mejorar las condiciones actuales de los inquilinos y tender a un mercado inmobiliario más transparente; proponer que haya un abordaje integral del derecho a la vivienda (que no quede sólo en la Ley de Alquileres); y puntar a un Programa Nacional de Viviendas que contemple un sistema de gestión pública de alquileres, regulado por el Estado.

Los puntos claves del proyecto

Si bien todavía desde el bloque se encuentran ultimando los detalles y aún podría haber cambios, algunos puntos ya fueron definidos y a los que pudo acceder LA NACION.

Mantener la duración del contrato como estipula la ley actual, con un plazo mínimo de 3 años.

como estipula la ley actual, con un plazo mínimo de 3 años. El Índice de Actualización continúa siendo anual como dicta la ley 27.551.

La construcción de un Programa Nacional de Viviendas que contemple un sistema de gestión pública de alquileres sociales , regulado por el Estado.

, regulado por el Estado. Impulsar un impuesto a las Viviendas Ociosas.

Otorgar beneficios tributarios para locadores , que incluiría la desgravación del impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.

, que incluiría la desgravación del impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales. Brindar beneficios a monotributistas. Esto implicaría que los seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes de la AFIP y no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses.

Esto implicaría que los seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes de la AFIP y no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses. Regulación del precio de los alquileres : la idea respecto a este punto es “fijar topes”.

: la idea respecto a este punto es Por último, respecto a los índices de actualización -uno de los puntos más cuestionados por inmobiliarias y propietarios- desde el espacio apuntaron que se está revisando “para que no impacten de lleno en los bolsillos de los inquilinos y que no afecte a los locadores”.

Si bien desde le espacio del Frente de Todos indicaron a LA NACION que es un tema que aún no está cerrado, fuentes consultadas reconocieron que “seguramente se va a poner límite de actualización para los alquileres iniciales cuando haya que hacer el ajuste anual previsto por el Art. 14 de la Ley vigente 27.551″.

En tanto, la diputada del espacio Marcela Passo - integrante del Frente Renovador de Sergio Massa- trabaja en una iniciativa que busca avanzar con una reforma “integral” para mejorar la situación de los inquilinos e impulsar un nuevo sistema de créditos hipotecarios. La legisladora tuvo reuniones la semana pasada con referentes del sector inmobiliario, como la CIA, para buscar consensos.

Diferencias con los proyectos opositores

La propuesta del bloque oficialista se suma a otras realizadas el año pasado por legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos Martín Tetaz, Alberto Asseff, Álvaro González y Luciano Laspina.

Tetaz plantea como punto principal que el plazo mínimo de los contratos sea de un año en vez de tres y que el precio del alquiler se fije como valor único y por períodos mensuales, “sobre el cual solo pueden realizarse los ajustes que las partes de común acuerdo hayan establecido expresamente en el contrato”. Esto significa que propietarios e inquilinos puedan acordar la forma de actualización que deseen y con el índice que de común acuerdo fijen.

En la misma línea de realizar modificaciones, González (legislador del PRO, para la ciudad de Buenos Aires), propone cambiar dos puntos claves tales como volver al plazo de contratos de dos años y derogar el artículo 14, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual según el índice del BCRA.

Por otra parte, están los proyectos que apuntan a derogar la norma encabezados por Asseff y por Luciano Laspina que, además, apuntan a generar un mecanismo de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.