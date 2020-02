Elizabeth Gómez Alcorta afirmó que trabajan para la legalización

Elizabeth Gómez Alcorta Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez/ LA NACION

La ministra cree que el proyecto se tratará este año; abordan las políticas de cuidado de niños y mayores

Paula Rossi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2020

Aunque con prudencia, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, sumó certezas en torno al proyecto sobre el aborto que el Gobierno piensa enviar al Congreso. Lo hizo después de que el presidente Alberto Fernández manifestara en el contexto de la gira europea su intención de impulsar una "ley que termine con la penalización" y que "permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública".

Consultada por LA NACION sobre si ese proyecto de ley será de legalización o simplemente de despenalización, Gómez Alcorta dijo: "Entendemos que va a ser un proyecto de legalización. En el ministerio tenemos y empezamos a trabajar de manera conjunta en un proyecto de legalización". Cuando habló sobre el tema en el Instituto de Estudios Políticos de París, Fernández no usó ninguno de los dos términos, aunque por sus definiciones pareció ir en sintonía con lo expresado por Gómez Alcorta. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró ayer: "Es necesario avanzar en la despenalización y después, en la legalización".

Gómez Alcorta indicó que "es decisión del Presidente" cuándo se presentará la iniciativa, pero que entienden que la discusión será este año. "El que ha llevado la voz cantante en este tema siempre ha sido el Presidente y desde el ministerio hemos ido detrás de la agenda que lleva Alberto", aclaró.

Un relevamiento que realizó LA NACION determinó que con esta conformación del Congreso el proyecto superaría la Cámara de Diputados, pero no el Senado, y que será rechazado por varios miembros del Frente de Todos en ambas cámaras. Sobre si piensan tener diálogo con esos legisladores que no comulgan con la legalización, Gómez Alcorta expresó: "Es algo muy a futuro. No tenemos directivas en ese sentido".

Se desarrolló la primera mesa Interministerial Fuente: Archivo - Crédito: Mujeres y género

La ministra se mostró muy contenta, además, por la concreción de la "primera mesa interministerial de cuidados", ayer, y dijo que fue "un punto de partida muy importante" que estén las máximas autoridades de distintos ministerios y agencias nacionales.

El encuentro fue organizado por su cartera y Gómez Alcorta lo definió como "un espacio para pensar de manera integral y conjunta las políticas de cuidado en la Argentina". También refirió que ese tipo de tareas, que incluyen el cuidado de personas menores, con discapacidad y adultos mayores, las tareas básicas del hogar y las de gestión de los cuidados, eran "una deuda" para el país.

"Las tareas de cuidado implican una distribución inequitativa entre varones, mujeres y diversidades. Cada seis horas promedio que usamos las mujeres al día para esto los varones usan dos", detalló Gómez Alcorta. Además de las inequidades de género, se refirió también a aquellas vinculadas a lo económico: "Las mujeres que mejor ganan pueden tercerizar estos servicios y reducir las horas diarias de cuidado a tres. Para las mujeres con menos recursos, esas horas se transforman en ocho, porque son las que menos pueden tercerizar".

Gómez Alcorta comentó que en el ministerio van a crear un mapa georreferencial para "reflejar todos los servicios de cuidado que tienen lugar en los hogares públicos, sectores privados, organizaciones comunitarias y de la economía popular" y que ese mapeo permitirá "mostrar cuál es la organización social del cuidado en el país".

Por otro lado, afirmó a LA NACION: "Es necesario poner a pensar a los equipos de todos los ministerios y agencias en un plan estratégico e integral para acciones de corto, mediano y largo plazo". Gómez Alcorta recordó que Fernández situó las políticas de cuidado "como uno de los temas centrales" en su discurso de asunción y dijo: "Van a ser necesarios inversión y cambios normativos. Las transformaciones culturales no son inmediatas, pero es bueno empezar".