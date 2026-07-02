Grabaron a Insaurralde en un auto cuando salía de una empresa en el microcentro

El miércoles el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, fue grabado por las cámaras de TN en la zona del microcentro porteño, a la salida de una empresa vinculada al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (Aleara).

Es la primera vez que es captado en público desde septiembre del 2023, cuando se destapó el “yategate”. Su reaparición también coincide con el avance de la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sus imágenes además se conocen a una semana de la difusión, en una nota de LA NACION, de grabaciones que hizo su exesposa, la modelo Jésica Cirio, en un vestidor en el que había cientos de fajos de dólares. En ese marco, la Justicia le prohibió a ambos salir del país.

Según se puede ver en las imágenes de TN -mostradas en el programa de Jonatan Viale- es de día y hay algunos periodistas alrededor. En ese momento, un auto gris sale de una cochera de un edificio ubicado en la calle Libertad 567. Cuando la cámara lo enfoca hacia el interior del vehículo, donde se puede ver su figura -con jean azul, remera blanca y saco marrón-, Insaurralde se tapa la cara con su abrigo.

Reapareció Insaurralde. Gentileza TN

De acuerdo a lo que informó la periodista Guadalupe Vázquez, que estaba en el lugar, en el décimo piso funciona una empresa, formal o informalmente, vinculada a Aleara. También agregó que desde marzo Insaurralde asiste a ese lugar tres veces por semana.

Durante más de dos décadas, Insaurralde construyó una red de relaciones políticas y personales con funcionarios y empresarios vinculados al juego en la provincia de Buenos Aires. Según LA NACION, ese vínculo comenzó en los años 90, cuando trabajó como secretario de otro exintendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, un dirigente del duhaldismo que tuvo responsabilidades en el área de Loterías y Casinos bonaerense. Allí habría iniciado sus contactos con el sector.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio Fabián Marelli

Con su crecimiento político, esa influencia se habría trasladado a organismos estratégicos de la provincia. Uno de sus principales hombres de confianza fue Omar Galdurralde, designado presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Insaurralde mantuvo relaciones con algunos de los principales actores del negocio del juego en la Provincia, entre ellos Daniel Mautone, Daniel Angelici y Juan Pablo Peredo.

Tras el escándalo de Marbella de septiembre de 2023, los fiscales pidieron investigar un departamento ubicado en Retiro que habría sido utilizado para reuniones relacionadas con empresarios del juego y dirigentes políticos cercanos a Insaurralde.

Los videos de los dólares

Esta causa contra Insaurralde, que lleva casi tres años, volvió a concentrar la atención pública hace una semana, cuando LA NACION publicó videos de 2023 en los que se ve a Cirio mostrando millones de dólares ocultos bajo ropa y en valijas en el vestidor. Los investigadores calculan, de acuerdo con las imágenes, que podría haber unos US$10 millones.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

En ese marco, el juez federal Luis Armella dispuso el lunes la prohibición de salida del país de Insaurralde y Cirio, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y rechazó un pedido del fiscal Sergio Mola para detener a ambos acusados.

Al mismo tiempo, el magistrado ordenó allanar una casa de Nordelta, perteneciente a Elías Picirillo, que fue pareja de Cirio, para determinar si podría haber sido filmado allí el video donde se la ve rodeada de millones de dólares en un lujoso vestidor. No obstante, el juez Armella cree que fue grabado en la casa de Insaurralde en San Vicente.

El video con Sofía Clerici

Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que se publicara una foto, en 2023, de él navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

Insaurralde, 56 años, fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Ocupó ese cargo provincial hasta septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “yategate”. Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

También en el marco de esta causa, hace una semana la Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo donde vive Jesica Cirio con su nueva pareja, Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió LA NACION.

Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente.