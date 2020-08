Grabois alertó por la toma de tierras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 18:26

El pasado viernes, Alberto Fernández recordó públicamente viejas conversaciones que tuvo con Juan Grabois-a quien mencionó cariñosamente como "Juancito"- sobre los planes que tendría su gobierno para la economía popular. Hoy, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) reveló que habló con el Presidente el domingo a la noche sobre el proyecto de creación 4 millones de puestos de trabajo que fue presentado ayer por sindicatos y organizaciones sociales.

Fernández y Grabois cultivaron un buen diálogo desde que comenzó a diseñarse el Frente de Todos. Pero eso no impide que el referente social haga públicos sus reclamos al Gobierno, cuestionamientos que ya forman parte de su estilo.

Hoy, Grabois apuntó a la situación de toma de tierras producto del escenario social que planteó la pandemia. "¿Por qué en lugar de empujar a que la gente tome la tierra no podemos organizar lotes con servicios? En todos lados hay tomas y se van a profundizar. ¿No es más inteligente lotear la tierra, ponerle luz y agua y decirle a las familias que lo paguen a 20 años? Hay que tener decisión política y capacidad de planificar", dijo hoy Grabois en radio El Destape. Y aclaró, para no recargar las tintas: "No es culpa ni de Alberto ni de nadie, es un problema cultural de la política".

El Gobierno viene poniendo un particular acento en las políticas de tierras. Las declaraciones de Grabois, de hecho, se dieron casi en simultáneo con uno de los nuevos "gabinetes temáticos" que activó la Casa Rosada, bautizado "de Planificación Urbana y Hábitat" y encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros seis ministros.

A la salida de la reunión, consultada por periodistas acreditados en la Casa Rosada, la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, manifestó: "Lo que está sucediendo respecto de las tomas en muchos casos tiene que ver con situaciones delictivas". Y aclaró: "Hay situaciones de necesidad y claramente cada vez que esto sucede en alguna provincia, nosotros aconsejamos que busquen una salida consensuada y que Nación pueda apoyar el financiamiento de programas que resuelvan la cuestión del crecimiento vegetativo de la población. Pero los episodios del conurbano, salvo algunos casos, tienen otra matriz".

La ministra relativizó así los dichos de Grabois, que había alertado más temprano: "Yo dije hace tres meses que iba a haber un fuerte aumento de criminalidad y de tomas de tierras. Hoy hay una oleada de tomas y esto se va a profundizar porque la gente no quiere vivir hacinada con el coronavirus dando vueltas".

Idas y vueltas

Bielsa respondió a los dichos de Grabois Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Grabois hizo alusión al anteproyecto elaborado por sindicatos y organizaciones sociales para crear 4.000.000 de puestos de trabajo para los sectores populares y reclamó: "Un proyecto de país no es solo la macroeconomía, es planificar dónde va a vivir nuestra gente, qué regiones vamos a desarrollar".

El llamado del líder del MTE llega en simultáneo con anuncios que lanzó el Gobierno para desarrollar territorialmente el país y desarraigar a la población de la zona metropolitana.

El pasado viernes, Cafiero y Bielsa presentaron en la Casa Rosada el Plan Nacional de Suelo, un proyecto para generar bancos de tierras urbanizados (con servicios públicos) en el interior del país de modo de favorecer las condiciones para que se construyan nuevas viviendas, distribuir el desarrollo urbano y promover el arraigo en las provincias.

Por cuerda separada, el Gobierno anunció un plan para llegar con servicios a barrios populares registrados en el conurbano. Por ahora es incipiente: se anunciaron 130 millones de pesos para hacer las primeras obras en diez barrios. A cargo de ese proyecto está la secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño. Es a su vez integrante de la CTEP, una referente que llegó justamente a ese cargo impulsada por el propio Grabois.

En el Gobierno hoy evitaron polemizar con Grabois. "Lo escuchamos hablar del plan integral que impulsa con la CGT. Habrá que verlo para opinar", se limitó a decir un colaborador presidencial.

El viernes Fernández se refirió a "Juancito Grabois" en un acto por San Cayetano con los referentes de la de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero el referente social no estaba presente.

En ese encuentro, el Presidente se comprometió a impulsar el plan Potenciar Trabajo, un ingreso base que como contraprestación obliga a brindar cuatro horas de trabajo.

No es la primera vez que Grabois hace demandas políticas. En mayo, el dirigente señaló las demoras en la distribución de alimentos y apuntó contra el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. En aquel momento, en un intento de contención política, Fernández convocó a Grabois a Olivos.