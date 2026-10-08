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Grabois cruzó a Pettovello por las denuncias contra estudiantes: “Fanática de los desacatamientos judiciales”

“Quiere denunciar una manifestación pacífica de un montón de pibes que se cansaron de que se caguen en las universidades”, cuestionó el dirigente social

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Juan Grabois y Sandra Pettovello
Juan Grabois y Sandra PettovelloArchivo

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois cruzó este jueves a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, luego de que la funcionaria anunciara que denunciará en la Justicia a los estudiantes que realizaron el miércoles último una protesta en el Palacio Pizzurno.

“La fanática de los desacatamientos judiciales ahora quiere denunciar una manifestación pacífica de un montón de pibes que se cansaron de que se caguen en las universidades. ¿Sabes qué es más fácil, Sandrita? Cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario", escribió el dirigente social a través de X.

El miércoles último cientos de estudiantes ingresaron a la sede de la Secretaría de Educación y concretaron una “sentada” en las inmediaciones, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario después de que la Justicia Federal declarara como inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley.

El posteo de Grabois contra Pettovello
El posteo de Grabois contra PettovelloCaptura

También exigieron un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

Hubo empujones y forcejeos por personal de la Policía Federal que, durante las primeras horas de la noche, desalojó a los estudiantes del edificio. Previamente, los manifestantes habían denunciado que tuvieron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que no respondieron a ninguno de los reclamos presentados.

Estudiantes entraron a la Secretaría de Educación e hicieron una sentada para exigir por el financiamiento universitario
Estudiantes entraron a la Secretaría de Educación e hicieron una sentada para exigir por el financiamiento universitario

Aguante la Universidad Pública, aguanten estos pibes que pelean. El coraje se contagia”, cerró Grabois su publicación.

El dirigente social compartió un video donde se ven los empujones y forcejeos entre los estudiantes y los agentes de las fuerzas de seguridad.

El anuncio de Pettovello

La ministra de Capital Humano compartió el miércoles en sus redes sociales el mismo video con el mensaje “Por la fuerza, nada”, antes de que la cartera a su cargo informara que denunciará ante la Justicia la protesta en el Palacio.

“Un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta, provocando daños al patrimonio histórico”, señaló el organismo en un comunicado.

Secretario de Educación, Carlos Torrendell
Secretario de Educación, Carlos Torrendellfabian-marelli-11419

Precisó además que el edificio fue evacuado por un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad nacional y la Policía Federal. “El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, indicó.

Junto al escrito, Pettovello concluyó: “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

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