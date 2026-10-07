Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación e hicieron una “sentada” para exigir por el financiamiento universitario

Cientos de estudiantes ingresaron este miércoles al edificio de la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno, en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Si bien los manifestantes habían iniciado la protesta afuera, luego se trasladaron al interior de las inmediaciones, donde hubo empujones con guardias de seguridad y personal de la Policía Federal. Quienes lograron sobrepasar a los agentes se sentaron en el piso.

“Somos estudiantes de la UBA. Vamos a hacer una sentada pacífica”, gritaron varios de los involucrados. “Queremos tener una reunión”, continuaron reclamando. Tras ello, siguieron con aplausos y carteles que pidieron por el financiamiento universitario.

Estudiantes entraron a la Secretaría de Educación e hicieron una sentada para exigir por el financiamiento universitario

Los estudiantes también exigieron un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

“No tenemos más paciencia. Estamos hace más de un año exigiendo que se cumpla la ley de financiamiento universitario. El Congreso ya dijo que la ley se tiene que cumplir, la Justicia estableció que lo que está haciendo el Gobierno es inconstitucional, y no podemos seguir esperando”, señaló Isabel González Puente, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a LA NACION.

Y apuntó: “Venimos a exigir que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, de una respuesta, reciba a los estudiantes y diga cómo y cuándo va a cumplir con el aumento de las Becas Progresar y la Ley de Financiamiento Universitario”.

González Puente sumó que los estudiantes no se retirarán de las inmediaciones hasta que “les den una respuesta”.

Imágenes de la sentada de los estudiantes de la UBA en el Palacio Pizzurno, donde exigieron una reunión con las autoridades de la Secretaría de Educación

La movilización tiene lugar un día después de que la Justicia Federal declarara como inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dejó el martes último sin validez el tramo del decreto 759/2025 mediante el cual el Gobierno había obturado la ejecución de la norma aprobada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial del año pasado.

El gobierno de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera.

Estudiantes en la sede de la Secretaría de Educación

El juez Martín Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. En la sentencia se intimó al Gobierno a cumplir de manera inmediata la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas.

A su vez, el 15 de octubre se llevará a cabo la Quinta Marcha Federal Universitaria. A diferencia de ediciones anteriores, donde se movilizó a Plaza de Mayo, el destino final de esta acción será el Palacio de Tribunales.