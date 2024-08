Grabois dijo que Fernández es un “inmoral” pero que lo volvería a votar y sembró dudas sobre exfuncionarias

Escuchar

En un extenso descargo, el dirigente social Juan Grabois arremetió en la madrugada de este miércoles contra el frente interno y tildó al expresidente Alberto Fernández de “inmoral” luego de la denuncia que le hizo la ex primera dama Fabiola Yañez. Aseguró, sin embargo, que lo volvería a votar y tiró dardos a otros dirigentes peronistas. El referente del Frente Patria Grande criticó también a Sergio Massa y Daniel Scioli, y sembró dudas sobre exfuncionarias por una supuesta falta de atención sobre los problemas de violencia de género pese a que se decían feministas.

A las 12.08, Grabois utilizó su perfil en X para expresarse por primera vez después de veinte días sin hablar, cuando en medio de una causa que lo investiga a Fernández por supuestos negociados con los seguros del Estado, se destapó que también era agresivo con su entonces mujer por unos chats que la propia Yañez le envió a la secretaria de su expareja, donde revelaba los maltratos, que el martes denunció en la Justicia. Dijo el dirigente social -que fue candidato a presidente el año pasado y perdió la interna- que hubiera preferido volver al ruedo en diez días más, pero que no se pudo contener.

“Los escandaletes en tiempos de la posverdad son complicados. El sistema te obliga a posicionarte en todo, saber de todo, regodearte cuando cae tu enemigo y escaparte de la mancha venenosa cuando cae tu aliado. Es así. Cada uno tiene que ser yuta, fiscal, juez y panelista de la conducta de los demás on-demand. Traté de contenerme, en serio, pero no pude conmigo mismo. Una macana. La próxima irá mejor”, introdujo.

Dijo, entonces, que acababa de enterarse de la denuncia de Yañez contra Fernández por golpearla. “En términos éticos rige acompañar a la víctima. En términos jurídicos rige el principio de inocencia. En términos políticos rige el ‘no te hagas el boludo’. Muchas veces la necesidad de sobreactuar indignaciones tardías es directamente proporcional a las complicidades oportunas”, comentó.

Acto seguido, Grabois cargó contra algunas mujeres que fueron miembros del gobierno de Fernández. “Hay algunas exfuncionarias -que le decían en la cara a las compañeras ‘este ministerio no atiende víctimas’ cuando pedían ayuda- que no practicarán el machismo, pero sí un clasismo y una frivolidad repugnante. Tienen la cara de hormigón armado”, sostuvo sobre ellas y siguió: “Gente que nunca hizo nada (gratis) por nadie, pero ni les dio vergüenza ser albertistas antes para usufructuar algún cargo ni les da vergüenza pontificar ahora como si fueran héroes de la patria. Así opera la muy conveniente deconstrucción de cualquier sentido de culpa y responsabilidad”.

Al respecto no dio nombres. Ayer hubo alguna sospecha que recayó sobre el Ministerio de la Mujer cuando surgió la versión de que Yañez habría contado su situación a una de las ministras y no habría tenido respuestas. Elizabeth Gómez Alcorta, quien primero ocupó el puesto, negó haber estado al tanto. Por su parte Ayelén Mazzina, quien la secundó, se limitó a repudiar la violencia de género cuando compartió un comunicado del Frente Renovador Mujeres.

Con la aclaración de que ninguno de sus comentarios anulaba la necesidad de crear instituciones y políticas públicas para las mujeres -”si sos buena leche, cuando algo anda mal, criticás para mejorar no para destruir”- Grabois luego ahondó sobre el expresidente. “Yo no me enteré hoy de que Alberto Fernández era Alberto Fernández. De los inmorales usualmente salen acciones inmorales. Si no es esto, es otra cosa. Alcoyana, alcoyana”, aseguró y mandó un mensaje a los integrantes del peronismo: “Vos tampoco te enteraste hoy, compañero dirigente o exfuncionario. No te hagas el gil” .

Entonces, dijo que a Fernández lo votó pese a que sabía que “no era digno de la investidura presidencial argentina” y fue ahí que marcó: “Lo volvería a votar porque en ese momento era la mejor alternativa posible . No era un dilema moral, era una opción política dentro de un marco limitado”.

Indicó, incluso, que así fue durante las últimas tres elecciones nacionales. “Nosotros no queríamos saber nada con Scioli, pero cuando se lo eligió lo llamamos a votar. Nosotros lloramos en 2019, el día que nuestra estrategia se hizo polvo con el anuncio de CFK sobre Alberto, pero cuando no quedó opción lo llamamos a votar. Nosotros enfrentamos a Massa el día que las cúpulas lo eligieron, pero cuando no quedó opción lo llamamos a votar. Si hubiera una máquina del tiempo, volvería a hacer las tres cosas, ¿saben por qué? Porque en los tres casos sabía que estaba apoyando a un indigno , pero que atrás de ese indigno estaba el movimiento nacional y que enfrente estaba la oligarquía hambreadora”, alegó.

Comentó además que muchas veces en la vida hay que elegir en base a opciones reducidas que escapan a la voluntad de la persona, aunque hizo un reparo. “El problema es creerte que el sapo que te comiste es un San Martín que elegiste”, sostuvo el dirigente social y siguió: “Nosotros no éramos los únicos que sabíamos que Scioli, Alberto y Massa eran indignos de la investidura por sus permanentes claudicaciones, inmoralidades y panquequeos. ¿Siempre hace falta que estalle algún escándalo para dar el patético espectáculo de diferenciarse para salvar la ropa? Además de los amigos del campeón y los ventajeros de siempre, conozco mucha gente que padece la enfermedad del autoengaño crónico... otros le dicen ‘fingir demencia’, pero muchos no fingen. Los ojos se le cierran. Bueno, abrámoslos para que no vuelva a pasar. La fórmula es simple: no más candidatos indignos de la investidura por ineptos, panqueques, ladris o tibios ”.

Siempre bajo esa postura, Grabois pidió a los militantes “del campo popular, del peronismo, el humanismo, la izquierda nacional, e incluso a los exfuncionarios que ejercieron su rol con responsabilidad” que nada los desanime. “Ninguno de nosotros, en particular los más jóvenes, tiene una gran responsabilidad de lo que hizo un gobierno sobre el que no tenía control. Tampoco piensen que erraron el voto. Votar a Daniel Scioli era la opción correcta en 2015 aunque ahora sea el monumento al garca. Votar a Alberto Fernández fue la opción correcta en 2019 aunque ahora sea la peste bubónica. Votar a Sergio Massa fue la opción correcta en 2023 (al menos después de las PASO) aunque mañana nos enteremos de... bueno, de algo. Lo que tenemos que impedir en el futuro es que las opciones correctas sean estas”, planteó.

Asimismo, deseó que este tiempo “infame de la argentina injusticialista” destape “todas las ollas” sobre cada uno de los temas. “Si algunos justos caen por los pecadores, vale la pena; porque si nuestro campo político no se purga un poco de trepadores, lopezreguitas, corruptos, pajeros e hipócritas, amiguitos o amantes -varones y mujeres- va a ser todo muy difícil. Va a seguir habiéndolos, porque en la viña del señor hay trigo y cizaña como en el suburbio mundano pintan buenos y malos, ¡¡pero que dejen de ser nuestros candidatos, candidatas, ministros, ministras!!”, exigió.

Después, sostuvo que eso depende de cada uno de los integrantes del peronismo. “Que dejemos de jugar al TEG y banquemos a los que se la bancaron siempre. Que confiemos en la gente confiable porque ya demostró que es capaz de jugarse la cabeza por el pueblo, el movimiento, la patria. Pongamos las manos en el fuego por nuestras convicciones y no dejemos de creer en nuestros compañeros, porque esa sería la verdadera derrota”, dijo, en lo que pareció un dardo a Cristina Kirchner, principal ideóloga de la candidatura de Fernández, y a la cúpula que determina las candidaturas en el Partido Justicialista (PJ).

Con un agradecimiento a sus compañeros que no apelaron a “moralina y ventajitas”, Grabois aseveró que en la Argentina hay un dirigente popular “abajo de cada piedra” y pidió levantarlas para encontrarlos.

“A los anarcocapitalistas y posmacristas que naturalmente festejan con su eticismo del hambre todo lo que crean los puede beneficiar: los vamos a aplastar políticamente con la bandera celeste y blanca de la justicia social, que levantamos con orgullo. Nunca la vamos a bajar por más que los hombres fallen, porque la organización vence al tiempo y las ideas no se manchan por los actos indignos de quienes las predican”, cerró, contra la oposición.

