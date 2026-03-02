LA NACION

El gesto de Juan Grabois durante el ingreso de Milei al Congreso

Mientras algunos de los presentes en el recinto coreaban “¡Presidente, Presidente!”, el dirigente social se paró, miró al mandatario nacional, se besó tres dedos de su mano derecha y extendió ese brazo en diagonal hacia arriba

El mensaje de Juan Grabois antes del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.
Durante su discurso en el Congreso en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias legislativas, el presidente Javier Milei protagonizó numerosos cruces, muchos de ellos a los gritos, con referentes de la oposición. Pero antes de su extensa alocución, apenas ingresó al recinto, el diputado Juan Grabois lo recibió con un gesto que generó controversia.

Mientras parte del oficialismo coreaba “¡Presidente, Presidente!”, el dirigente social se puso de pie, miró al mandatario, besó tres dedos de su mano derecha y extendió el brazo en diagonal hacia arriba, postura que sostuvo durante algunos segundos.

El gesto de Grabois previo al discurso de Milei en el Congreso.
El gesto de Grabois previo al discurso de Milei en el Congreso.Marcos Brindicci - LA NACION

La imagen se viralizó rápidamente. Algunos usuarios confundieron el gesto con un saludo nazi, aunque en realidad remite al saludo característico del personaje de Katniss Everdeen, de la saga Los Juegos del Hambre.

El gesto de Grabois durante el discurso de Milei en el Congreso
El gesto de Grabois durante el discurso de Milei en el Congreso

El intercambio no terminó allí. Desde su banca, el legislador de Patria Grande publicó en su cuenta de X una foto en la que se lo veía con un cuaderno en el que llevaba escrita a mano una frase dirigida al Presidente por el caso Libra: “$LIBRAnos del mal”. “Esperando al reptil”, tituló el posteo.

Ya iniciado el discurso, Milei volvió a cruzarse con la oposición. “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente también de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano de los bolsillos ajenos”, lanzó. Y agregó: “Sigan con las operaciones, que después los voy a buscar cuando les caiga la Justicia”. En ese momento, Grabois le gritó “fascista” y lo desafió: “Mostrame el doctorado, ¿dónde está?”. El jefe de Estado respondió calificándolo como “oligarca vestido de pordiosero”.

Tras la sesión, Grabois replicó en X: “Es de una atroz cobardía, siendo presidente, rodeado de custodios y con el único micrófono habilitado, insultar a un rival sin posibilidad de defensa”.

En redes sociales, la discusión también giró en torno a la aparente frialdad de la vicepresidenta Victoria Villarruel, un empujón a Karina Milei y el tono beligerante que marcó la intervención presidencial.

