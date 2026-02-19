Juan Grabois tildó a la reforma laboral de “deshumanizante” y pidió que la policía “no cobre salarios de pobreza”

Este jueves, Juan Grabois se sumó a los reclamos por los 920 despidos tras el cierre de la empresa Fate, productora argentina de neumáticos radiales. Un móvil de LN+ presente en la planta de San Fernando dialogó con el dirigente peronista, quien cargó contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“La reforma que propone el gobierno de Milei es deshumanizante”, dijo Grabois en referencia al proyecto de ley que se tratará en Diputados a partir de las 14 horas.

Luego indicó que “Argentina necesita una reforma laboral. Pero esta que se está discutiendo ahora mira al mundo por el espejo retrovisor. Porque no habla de la inteligencia artificial generativa, no habla de la educación a distancia, no habla de la telemedicina ni de las energías alternativas. Es decir, no habla de los empleos que se van a crear a partir de la cuarta revolución industrial“.

La reforma laboral fue aprobada en el Senado

En palabras de Grabois, “esta reforma laboral no va hacia abajo, que son los trabajadores precarizados, ni hacia el futuro, que es la inteligencia artificial”.

Ambigüedad discursiva

Otro de los puntos analizados por Grabois fue el enfrentamiento entre la Gendarmería y los manifestantes durante la jornada del paro nacional convocado por la CGT.

“¿Hace falta esta obscena demostración de poder de las fuerzas del orden?“, esbozó el dirigente, y agregó: ”La Gendarmería que reprime tiene que estar custodiando y controlando que la droga no ingrese por la fronteras argentinas“.

LN+: incidentes en el acceso Oeste

Según el diputado nacional, “acá hay un mensaje ambiguo: se plantea que la gente tiene que luchar, como lo que pasa con Fate, pero por otro lado se discute el derecho a la libre circulación”.

“Por otro lado, si desde el Gobierno se golpean tanto el pecho con las fuerzas federales, ¿por qué los gendarmes y los policías cobran salarios de pobreza?”, planteó.

El dirigente peronista dialogó con un móvil de LN+ en San Fernando

Fate y la crisis de empatía

Sobre el cierre de la empresa de neumáticos, Grabois indicó: “Esto está provocando un sufrimiento humano muy grande: acá hay una crisis de empatía”.

Más allá del angustioso panorama de los casi 1000 trabajadores que quedaron en la calle, el dirigente peronista esbozó una teoría sobre el comportamiento de los consumidores.

“Vos no le podes pedir a los ciudadanos que no compren un neumático chino, que les sale la mitad, solamente diciéndoles que tienen que tener una conducta nacional. Eso lo tiene que hacer el Gobierno, que tiene que cuidar el bolsillo de la gente”, apuntó.

El Diputado Juan Grabois saluda a dirigentes, Eduardo Belliboni y Alejandro Crespo de SUTNA Valeria Rotman

Desde la óptica del diputado nacional, “si esto sigue así, en la Argentina va a haber un industricidio”. “Y acá esta gente solo quiere una cosa: seguir laburando”, cerró Grabois.