Grabois elogió al embajador argentino en Francia por su defensa de las Malvinas ante un error diplomático

Un inesperado punto de encuentro se generó en las últimas horas entre el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y un funcionario del gobierno de Javier Milei. El referente social utilizó sus redes sociales para elogiar el accionar de Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, tras un episodio diplomático ocurrido durante una presentación en la Asamblea Nacional francesa.

Grabois elogió al embajador argentino en Francia.

El hecho que motivó el reconocimiento se dio luego de que Sielecki, designado por la actual administración libertaria, interrumpiera el inicio de una exposición al notar que detrás de él se proyectaba un mapa en el que las Islas Malvinas figuraban bajo soberanía británica. El diplomático entonces solicitó que se cubriera dicha imagen antes de continuar, un gesto que no pasó desapercibido en la escena política nacional.

El momento en el que el embajador argentino en Francia nota que las Malvinas figuran como territorio británico

“Un orgullo como argentino ver al embajador Ian Sielecki rehusarse a hablar delante de un mapa donde se identificaban las Islas Malvinas como territorio británico”, expresó Grabois a través de su cuenta en la red social X, compartiendo el video del momento.

A pesar de sus marcadas diferencias ideológicas con el oficialismo, el dirigente social enfatizó la importancia de la defensa de la soberanía por encima de las banderas partidarias. “No lo conozco, no me importa de qué partido es, aplaudo su gesto patriótico”, manifestó Grabois, aunque no dejó pasar la oportunidad para reiterar sus críticas al jefe de Estado, contrastando la actitud del embajador con lo que calificó como “cipayismo” por parte de Milei.

El pedido por las Islas Malvinas que hizo el embajador de Francia. Captura

La reacción del diplomático y el posterior reconocimiento de un referente de la oposición generaron repercusiones inmediatas en las redes sociales, donde usuarios afines al gobierno recordaron la alineación de Sielecki con las políticas del Presidente, mientras que desde otros sectores se valoró la coincidencia en el reclamo soberano.

Quién es el embajador argentino en Francia

Ian Sielecki, de 34 años, se convirtió en embajador con Javier Milei en la Casa Rosada. Había participado también como funcionario del gobierno de Mauricio Macri. La vida académica y profesional de Sielecki está fuertemente ligada a Francia. A los 18 años, cuando terminó sus estudios en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz, se mudó a París para cursar la licenciatura en Ciencia Política que dicta el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Allí conoció y entabló amistad con varias de las personas relacionadas con el macronismo.

Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, se reunió con Emmanuel Macron en Francia, para honrar el legado de San Martín.

Durante sus años de estudiante, se dedicó a las competencias de debate y en la Universidad de Cambridge le tocó defender ante un público en su mayoría inglés el derecho argentino a las Islas Malvinas.

Sielecki siguió de cerca la campaña presidencial de Emmanuel Macron, construyó un vínculo con su equipo de trabajo y, si bien no formó parte de su Gobierno, hizo una propuesta de acercamiento con el Gobierno argentino, lo cual también reforzó sus vínculos con las autoridades de Juntos por el Cambio que, tiempo después, lo fueron a buscar para integrarlo a la función pública.

En 2017, Sielecki volvió a Argentina y trabajó durante seis meses en la campaña electoral de Cambiemos para las elecciones legislativas, que terminaron (en la provincia de Buenos Aires) con un ajustado triunfo del exministro de Educación, Esteban Bullrich, sobre la expresidenta Cristina Kirchner.

Posteriormente, pasó a trabajar en Casa Rosada, donde escribió discursos para el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios. En 2020, participó de una conferencia de Alberto Fernández en el Instituto Sciences Po, donde le realizó una pregunta incómoda al entonces presidente.

“¿Qué responsabilidad tiene el peronismo por la situación económica que usted describe, dado que gobernó muchos años?”, le lanzó. “El peronismo tuvo algunas culpas, pero muchas más tuvieron los que no son peronistas. Vinimos a resolver los problemas que dejaron. Somos expertos en eso. Nos hemos conocido recién y no quiero contradecirte”, le respondió Fernández en aquella oportunidad.