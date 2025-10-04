Grabois le contestó a Espert, lo trató de “cobarde” y le pidió que deje de “aferrarse a su banca”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Juan Grabois apuntó este sábado contra su contrincante de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert y le pidió que “dejara de aferrarse a su banca” luego de que lo acusara de difamarlo y causar “estragos sobre su familia y su nombre”. El libertario se encuentra enfrascado en un escándalo tras la denuncia del dirigente peronista por sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. “Además de una mala persona, un violento sin límites y un mercenario repulsivo, sos un cobarde”, escribió en X.

La denuncia de Grabois lo acusaba de haber recibido US$200.000 de parte de una organización criminal manejada por el empresario. Más tarde, una publicación de LA NACION reveló que una transferencia con dicho monto había sido efectuada para el diputado de parte de una estructura empresarial de Machado.

Esto desató la polémica, que terminó con ministros del Gobierno solicitando explicaciones y aclaraciones a Espert públicamente. Tras un video compartido en sus redes sociales y una entrevista donde no dijo haber recibido dinero de parte de Machado, finalmente esta tarde admitió que viajó más de 17 veces en el avión de Machado, pero reiteró que es inocente y culpó a Grabois de armarle una operación.

José Luis Espert y Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión de Fred Machado

“Personalmente, estoy muy golpeado, roto por el estrago que este hijo de p… de Grabois ha hecho con mi familia y mi nombre. Tengo hijos, hermanos, esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre”, señaló Espert en diálogo con Radio Mitre.

Y sumó: “Es horrible, pero a este juego es donde nos lleva esta manga de delincuentes”. Durante la entrevista, el libertario que encabeza la lista para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en las legislativas ratificó su candidatura y sostuvo repetidas veces que enfrentará a Grabois en la Justicia.

Además, cuestionó que “no se ponga la lupa” sobre el dirigente que “tiene denuncias por malversación de fondos e intromisión en la vía pública”. “Me voy a presentar con mis abogados en el expediente y me voy a guardar la carta de denunciarlo a él por el daño, injurias, calumnias”, expresó, y añadió: “Yo no soy la mierda que es Grabois, que vivió el grueso de su vida cometiendo delitos o viviendo como un carancho de los pobres”.

Primera imagen de José Luis Espert y Fred Machado juntos fue tomada el 18 de abril de 2019 en el aeropuerto de Bahía Blanca. Aparecen en la fotografía, de izquierda a derecha: Nazareno Etchepare, José Luis Espert, Iván Sherman y Fred Machado.

También manifestó que Grabois “está detrás de esto” pero que “es la punta del iceberg”, porque al fondo “está el kirchnerismo que quiere volver a destruir a la Argentina”.

El dirigente usó sus redes sociales para contestarle al libertario y le aclaró que él nunca mencionó a su familia. “Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país, no das lástima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina [Kirchner] porque sos una rata con la ética de un chacal”, apuntó.

Lo acusó de “contar un cuento distinto cada vez”: “Un día sos un pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando, ¿a quién querés engañar?“. Grabois lo trató de ”hipócrita” por no haber “derramado una lágrima por todos los que murieron por el narcotráfico”.

Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lastima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal. Te sacamos… pic.twitter.com/16LliYDgrO — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 4, 2025

El mensaje es contundente en un contexto nacional de tensión luego de que tres jóvenes de La Matanza fueran asesinadas y sus cuerpos hallados descuartizados en una casa en Florencio Varela, donde la causa gira en torno a un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico.

“Te burlaste de los vulnerables, denigraste a mujeres embarazadas, festejaste la crueldad. Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca como te aferraste al delincuente común con el que huiste en moto…”, arremetió.

Y concluyó: “Porque además de una mala persona, un violento sin límites y un mercenario repulsivo, sos un cobarde”.