Los videos de los incidentes durante la visita de campaña de Milei a Santa Fe

La caminata del presidente Javier Milei en la ciudad de Santa Fe fue cancelada este sábado tras una serie de protestas. Un grupo de manifestantes opositores protagonizaron incidentes con la policía en la visita del mandatario de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

En los videos difundidos en redes sociales, se veían banderas y pancartas del Partido Obrero, junto con un globo del número tres, en relación a la polémica por un presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se habla de un esquema de corrupción atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Incidentes y manifestaciones durante la visita de Milei en Santa Fe

En medio de la protesta contra la recorrida que buscaba hacer Milei con militantes para promocionar a su candidato para las legislativas, comenzaron a escucharse insultos. “Hijo de p..., hijo de p..., hijo de p...”, repetían quienes se habían congregado en la zona.

Los manifestantes continuaron cantando otros temas ya entonados en protestas contra el Presidente. “Milei, basura, vos sos la dictadura”, decían y seguían: “Como a los nazis, les va a pasar; a donde vayan los iremos a buscar”.

Incidentes en Santa Fe por la visita de Milei

El grupo de opositores se había concentrado en los accesos del puerto para esperar la llegada del Presidente. Los incidentes comenzaron cuando la Policía quiso despejar la zona.

En otra de las grabaciones se observaba cómo los manifestantes rompían una carpa de La Libertad Avanza que estaba en las inmediaciones para proteger a los presentes del sol. Luego de su destrucción, se escucharon los festejos de quienes estaban alrededor.

Fuentes al tanto de los incidentes confirmaron a LA NACION que Prefectura detuvo a dos personas en la zona del puerto. En tanto, el medio local Aire de Santa Fe reportó que la policía detuvo al menos a cuatro personas.

Incidentes durante la visita de Milei a la ciudad de Santa Fe

Milei buscaba protagonizar su caminata junto a Pellegrini por la peatonal San Martín, acompañado por referentes santafesinos e integrantes de la lista. También iba a protagonizar un acto.

En medio de los incidentes, el Presidente llegó a saludar a sus militantes desde el balcón del segundo piso del hotel Los Silos. Sin embargo, su saludo fue controlado por la policía, que estableció un perímetro alrededor del establecimiento para evitar nuevos disturbios.

Los planes fueron suspendidos tras lo ocurrido y Milei adelantó su llegada a Paraná, Entre Ríos, donde fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio. Su espacio comparte la lista con La Libertad Avanza en la provincia. Más tarde se espera un acto conjunto.

Javier Milei en Santa Fe carolina Niklison

Las polémicas que persiguen al Gobierno

La visita de Milei a estas dos provincias ocurre en un momento de alta tensión para la gestión libertaria tras una seguidilla de escándalos relacionados con presuntos esquemas de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Es que luego de la polémica que protagonizó el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que involucró a Karina Milei y los Menem en un sistema de supuestas coimas, un nuevo problema se desató en la previa de las elecciones nacionales.

En la última semana, el foco estuvo puesto en José Luis Espert, quien encabeza la lista de diputados para la provincia de Buenos Aires en los comicios legislativos. El actual diputado nacional y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda fue denunciado penalmente por el dirigente Juan Grabois, quien lo vinculó con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado y detenido por narcotráfico, lavado de activos y fraude.

José Luis Espert junto a Javier Milei en la Rural

En particular, denunció que había recibido US$200.000 de parte de una organización criminal encabezada por Machado durante la campaña 2019. Más tarde, una publicación de LA NACION de los periodistas Hugo Alconada Mon y Paz Rodríguez Niell reveló que un libro contable del Bank of America registraba una transferencia por ese monto destinada a Espert. Provenía de una estructura empresarial vinculada a Machado.

Tras dicha publicación Espert posteó un video en sus redes sociales donde admitió que recibió la suma de dinero de parte de Machado, pero aclaró que los fondos no eran para la campaña y que la transferencia se realizó desde una empresa minera vinculada al empresario.

Finalmente, este sábado por la madrugada ratificó su candidatura a diputado nacional a través de una serie de posteos en redes sociales.