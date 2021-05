Graciana Peñafort dijo que la Justicia ofreció pactar la impunidad de Cristina Kirchner

Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner rechazó una “negociación espuria que le ofreció el Poder Judicial cuando empezó este gobierno para hacer un pacto de impunidad”. La abogada, de máxima confianza de la expresidenta, no identificó a quien acercó la supuesta propuesta.

Mientras planteaba los motivos por los que la vicepresidenta cuestiona a la Justicia en una entrevista radial, Peñafort aseveró: “Nada le convendría más a Cristina que no hacerlo [criticar a los jueces] y aceptar la negociación espuria que le ofreció el Poder Judicial cuando empezó este gobierno, de hacer un pacto de impunidad para ella a cambio de que también hubiera un pacto de impunidad para el Poder Judicial. Cristina no aceptó eso”, declaró Peñafort a radio El Destape.

La abogada amplió su descripción del ofrecimiento. “Me causa gracia cuando los jueces, y los periodistas que hablan con los jueces, te dicen ‘En Comodoro Py nadie viene a hablar con nosotros’. Nadie debería hablar con ustedes. El problema es que quieren que se reediten los pactos de impunidad. Nadie en el Gobierno aceptó eso”, sostuvo.

Peñafort fue abogada defensora de Amado Boudou; el lunes, fue una de las asistentes a la clase que dio el exvicepresidente en la UBA cij.gov.ar

Cuando le consultaron quién propuso esa supuesta negociación, contestó: “No sé, no formé parte de ella. Pero me doy cuenta de que, cuando los jueces dicen ‘nadie viene a hablar con nosotros’, les preocupa porque les impide el cambio de figuritas”.

En sus declaraciones, Peñafort mencionó a la exministra de Justicia Marcela Losardo, que fue reemplazada por Martín Soria. “Voy a ir más lejos, y sé que tal vez [esto] no les caiga simpático a todos. Aun con sus modos discutibles en términos de efectividad, tampoco Marcela Losardo aceptó formar parte de ese pacto de impunidad. Tenía buenos modos, pero es cierto lo que dicen los jueces, nadie fue a hablar con ellos por la situación procesal de Cristina. Porque Cristina no tiene ninguna vocación de llegar a un acuerdo con el Poder Judicial”, resaltó.

Peñafort recordó cuando la expresidenta declaró en la causa Vialidad y afirmó que cuando les dijo a los jueces que la absolvió la historia y que no respondería preguntas, “lo que estaba diciendo es: ‘No vamos a acordar con ustedes por impunidad, no vamos a hacer una ley de olvido respecto de lo que hizo el Poder Judicial, a cambio de que me saquen de las causas”.

