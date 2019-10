La activista de derechos humanos Graciela Fernández Meijide dijo que le quedó "una mezlca de bronca, dolor y pena con Chacho" 01:38

La activista de derechos humanos Graciela Fernández Meijide recordó a Carlos "Chacho" Alvarez, quien fue el vicepresidente de Fernando De la Rúa. "Su gran excusa fue la corrupción en el Senado", consideró. Y agregó: "De hecho, él siendo presidente del Senado no abrió un juicio o un expediente interno. No averiguó nada".

Entrevistada por Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa, el programa de LN+, quien por entonces era ministra de Desarrollo Social de la Nación, dijo que a ella le quedó "una mezcla de bronca, dolor y pena con Chacho". "Le he tenido mucho afecto y le he reconocido siempre ser uno de los políticos con más creatividad y capacidad de imaginar acciones políticas", reconoció.

Para ella, Chacho era de aquellas personas que "pierden al triunfar". "Son los que no aguantan el éxito o no se animan a enfrentarlo porque la verdad es que nosotros hemos hecho una carrera buena y podríamos haber seguido. Es más, si él quería podría haber sacado al partido entero y haberse ido siendo una oposición no agresiva", explicó.

Su opinión sobre Alberto Fernández

"No escuché una sola autocrítica del 'Albert-kirchnerismo'", cuestionó. Y dijo que su obrar dependerá de si tiene o no el poder real. "Yo creo que no, ojalá me equivoque", sostuvo.

En ese momento, Sirvén acotó: "Si el poder real sintoniza con lo que él quiere...", y ella lanzó: "Bueno, si queremos milagros puede ser".

