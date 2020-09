Toma de Guernica: evalúan alternativas para las 2500 familias antes del desalojo

Las organizaciones sociales llevan semanas manifestándose, pero el desalojo sigue firme y no hay acuerdo con la Provincia sobre cómo proceder Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Inés Beato Vassolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 12:09

Cuando falta una semana para el desalojo previsto por decisión judicial para la toma de Guernica, las organizaciones sociales volvieron a reunirse con las autoridades de gobierno bonaerense de Axel Kicillof para debatir acerca del futuro de las 2500 familias que ocupan el descampado en el distrito de Presidente Perón. En la reunión de ayer no hubo acuerdo y crece la incertidumbre.

"La provincia no llevó nada. Solo se mostraron apresurados por realizar un censo en los próximos días, pero el proceso es muy largo", dijo a LA NACION Alejandro Ignaszewski, referente de OLP-Resistir y Luchar, y agregó: "Ellos piensan que la gente se va a diseminar en el aire. No hay una sola propuesta concreta por parte del Estado".

Según los referentes sociales que participaron de la reunión, el único compromiso explícito quedó plasmado en un acta de acuerdo, por medio de la cual el gobierno provincial se comprometió a entregar agua, alimentos y medicinas; poner freno al hostigamiento policial, y censar a los ocupantes. Además, el lunes próximo, los referentes se reunirán con el juez de Garantías de Cañuelas, Miguel Rizzo, para debatir el proceso de desalojo.

"El desalojo está firme y, a menos que el lunes se extienda el plazo, va a pasar algo muy terrible dentro de Guernica", sostuvo Ignaszewski, y advirtió: "No va a haber un desalojo ordenado. Al margen de lo que se diga el 21 de septiembre (hay una reunión en agenda con el juez) creemos que se va a gestar una represión feroz".

Las familias planean resistir en el sitio

Si bien los representantes de las organizaciones sociales prefirieron no dar detalles sobre cómo se organizarán las familias el día del "lanzamiento" sobre la toma, todos coincidieron en que la gente intentará resistir para quedarse en el lugar.

Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, dijo a LA NACION: "La mayoría de las familias no tienen dónde ir. Hay mujeres que se fueron de sus casas por situaciones de violencia, otros que los desalojaron por no pagar el alquiler. No tienen mucha alternativa".

Saravia sostuvo que "aún no hay dueños con títulos sobre las tierras de Guernica" y, por lo tanto, "el Estado podría avanzar en el loteo social". Según la referente de Barrios de Pie, en coincidencia con su colega de OLP, las propuestas que planteó el gobierno bonaerense, en la reunión, "no fueron concretas" y tuvieron que ver con un plan de ayuda económica "para que las familias puedan buscar una alternativa".

A fines de julio, se asentaron 2500 familias en Guernica, frente al barrio Numancia, y coordinaron entre sí la subdivisión de lotes Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Un vocero del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense dijo a LA NACION que en el ministerio mantendrán en reserva el contenido de las propuestas porque "la elaboración es lenta" y "su publicidad puede entorpecer las negociaciones". Consultado acerca del desajuste temporal entre los eventuales planes provinciales y el desalojo -inminente-, la fuente indicó que "si las conversaciones avanzan razonablemente, el fallo del juez permite que se prorrogue el desalojo", en referencia a la reunión que Rizzo pautó para el próximo lunes con las organizaciones.

El municipio de Presidente Perón, ausente en las negociaciones

La mesa de diálogo se realizó ayer, en una sociedad de fomento de Presidente Perón, y participaron funcionarios de los ministerios bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y de la Mujer; además de los referentes de las organizaciones sociales, delegados de la toma y abogados de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados. El equipo de la intendenta Blanca Cantero no se presentó.

"El municipio está desaparecido. No ha llevado un solo litro de alcohol a la toma. Eso lo dice todo", apuntó Ignaszewski. Si bien LA NACION no recibe respuesta, desde hace semanas, por parte de las fuentes municipales, la intendenta de Presidente Perón ha dialogado con distintas radios acerca de la toma.

Horas antes de la reunión de ayer, Cantero reiteró, una vez más, su posición respecto de la ocupación, en conversación con Radio Continental. "No hay nada que negociar, porque hay una orden de desalojo", dijo la intendenta, y agregó: "No hay que quedarse en la película de la lástima; el que vino a tomar sabía que estaba tomando un lugar privado, acá no hay inocentes".

Conforme a los criterios de Más información