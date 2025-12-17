La CGT fue al Senado y tildó de “inconstitucional” el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno

El dirigente del Sindicato de Seguro y miembro del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, tachó por “inconstitucional” el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que se discute en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

“Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley porque va en contra de la parte más débil, que es el trabajador. Y la Constitución lo que dice es que debe protegerse a la parte más débil, que es el trabajador, al que se lo pone en pie de igualdad con el empleador”, afirmó Sola.

Horas antes de la movilización a la Plaza de Mayo a la que convocaron para protestar en contra del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, la conducción de la CGT expuso en el Senado ente las comisiones que debaten la iniciativa.

El triunviro cegetista Jorge Sola

Además de Sola, concurrieron al Senado sus compañeros en el triunvirato de conducción de la central obrera: Octavio Arguello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio).

Los dirigentes sindicales también advirtieron sobre el apuro que el Gobierno le está imprimiendo al tratamiento del proyecto y prometieron profundizar las medidas de protesta para evitar la aprobación de la iniciativa “entre gallos y medianoche”, como dijo Sola.

“No se puede votar una ley que corrige más de cien artículos en un debate exprés como lo quiere el Ejecutivo, llevándolo de una manera tan inmediata”, afirmó, por su parte, Arguello. A su lado estaba Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria en el Senado. presidenta de la Comisión de Trabajo y principal impulsora de que el oficialismo pueda aprobar el proyecto en el Senado antes de fin de año.

El triunviro Octavio Arguello

El dirigente de Camioneros también aseguró que “no se genera más trabajo quitando derechos”, tras lo cual insistió en que el texto impulsado por el Gobierno “deja a los trabajadores a merced del sector patronal”.

En el final, Sola dijo que la CGT tenía una trabajo propio con más de 100 observaciones al régimen laboral vigente que pidió que sea tomado en cuenta.

En ese sentido, el dirigente del gremio de Seguros volvió a la carga con que el proyecto de ley “empieza a transitar el camino de la inconstitucionalidad”, aunque ahora hizo hincapié en el tema de que da marcha atrás con el concepto de progresividad que establecen los convenios internacionales.

El diputado peronista y dirigente de la CTA Hugo Yasky junto a Patricia Bullrich en el Senado

“Las leyes tienen que ir para adelante, consiguiendo mejores derechos colectivos de las asociaciones gremiales”, destacó Sola, antes de resaltar que la iniciativa marcha en sentido contrario. Del encuentro también participó el diputado peronista y dirigente de la CTA Hugo Yasky.