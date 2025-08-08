Guillermo Francos desestimó la banalización del “Nunca Más” y apuntó contra Axel Kicillof

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió hoy a la puesta electoral de ayer en La Matanza, que incluyó al presidente Javier Milei y a los principales armadores de La Libertad Avanza (LLA) junto a una bandera con la consigna “Kirchnerismo: Nunca Más”. El nuevo slogan de campaña suscitó todo tipo de críticas tras haber utilizado la misma tipografía de la portada del informe realizado por la Conadep sobre las personas desaparecidas durante la última dictadura. Pese a ello, el funcionario desestimó cualquier tipo de banalización en materia de derechos humanos.

“No tiene nada que ver. Lo que plantearon los candidatos de la alianza de LLA es que nunca más queremos este gobierno en la provincia de Buenos Aires. Lo que no se quiere nunca más eso”, aclaró Francos en un intento de bajarle el tono a la cuestión.

“Yo no creo que haya ninguna banalización. El término Nunca Más no es propiedad de nadie. Me acuerdo de que fue la expresión que utilizó el fiscal Julio Strassera en el Juicio a las Juntas y después se utilizó en el libro, es un término de que nunca más pasé esto”, señaló Francos.

"Lo que pueda ser vetado se vetará": Francos en LN+

“Con respecto a lo que pasó en el proceso militar estaremos todos de acuerdo, y con respecto a lo que no queremos que vuelva a pasar en la Argentina, es lo que nosotros planteamos”, insistió el jefe de Gabinete luego que varios referentes políticos del peronismo y de otros partidos políticos cuestionarán ayer el uso del término “Nunca Más” como parte de un slogan de campaña que busca polarizar con el kirchnerismo.

La iniciativa del oficialismo generó gran polémica al tratarse el “Nunca Más” de un símbolo de la lucha por los derechos humanos, que refiere al informe realizado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en el que se registra a los desaparecidos y a las víctimas del terrorismo de estado durante la última dictadura militar.

Entre las voces críticas, estuvo el gobernador Axel Kicillof quien además cuestionó el desembarcó de Milei en Villa Celina, donde inauguró ayer la campaña bonaerense. “Uno ve que Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar y recorrer los barrios porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”, apuntó Kicillof.

Al ser consultado por los dichos del gobernador, Francos lo adjudicó a “una campaña barata” y “un discurso viejo”. Y en esa línea sentenció: “Seguramente ese discurso no va a hacer acogido por los argentinos en las urnas. Kicillof lo que tiene que hacer es preocuparse por gestionar bien la Provincia porque hasta ahora ha sido un desastre”.

Francos también habló de la cadena nacional que el Presidente dará esta noche, y si bien dijo que desconoce los detalles del discurso, anticipó que girará en torno a la última sesión en Diputados donde se aprobaron con media sanción varios proyectos que desafían al Gobierno, entre ellos, la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

“No sé si es una respuesta a los diputados, el Presidente no lo consultó conmigo, pero creo que es para referirse fundamentalmente a eso”, indicó Francos. Así, el jefe de Gabinete ratificó nuevamente que toda iniciativa que impacte sobre el equilibrio fiscal será vetada.

“En un discurso de esta naturaleza lo que el Presidente pretende es clarificar a la opinión pública el significado de las medidas tomadas por el Congreso y me parece que eso tiene suma importancia”, sostuvo.

Y al respecto concluyó: “El tema de la cadena nacional tiene que ver con avisarle a la opinión pública que el Presidente va a defender la política monetaria y el déficit cero cueste lo que cueste y que las va a amurallar. No va a admitir ninguna norma que implique romper el equilibrio fiscal”.