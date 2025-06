Guillermo Francos deslizó que no volverá al Senado y le respondió a Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete Guillermo Francos deslizó este domingo que no volverá a presentarse en el Senado para continuar su presentación sobre el informe de la gestión libertaria. Además, le respondió a Cristina Kirchner, quien afirmó que “media Argentina no llega a fin de mes y se endeuda para comer”: “Seguramente desde prisión no debe recibir todos los números de la Argentina”, apuntó.

El jueves pasado, Francos se levantó abruptamente de la exposición que brindaba en la Cámara alta luego de que la senadora Cristina López (Unidad Ciudadana-Tierra del Fuego) lo acusara de “mentiroso”. “Ya estuve en el Senado cumpliendo una labor que manda la Constitución, y yo no voy para que me falten el respeto porque yo soy respetuoso con todos”, afirmó.

En la misma línea, dejó entrever que no regresará esta semana: “En un lugar institucional, como es el Congreso de la Nación, que una diputada se exceda en su calificación... yo creo que no tiene ningún sentido. El lunes le comunicaré al Senado. No se los quiero decir a ustedes antes que al Senado", dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

📌[AHORA] "No vuelvo a un lugar donde me faltan el respeto"



👉Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros de la nación, dialogó en #Mercuriali630 con @fmercuriali y equipo sobre si volvería al Senado luego de los insultos que recibió. #Rivadavia630 pic.twitter.com/w93rD1VrKX — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) June 29, 2025

“Para usted y para el presidente [Javier] Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras, poco les importa la soberanía del Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. Y mucho menos les importa los fueguinos y las fueguinas que ven cómo el Gobierno los trata con un desprecio nunca visto. Somos muchos los que pensamos que tenemos un presidente que quiere entregar la provincia”, sostuvo López.

Tras sus palabras, el senador Bartolomé Abdala, quien ocupaba la presidencia, le pidió a la senadora -a solicitud de Francos- que se retractara. La senadora hizo caso omiso y continuó su alocución. Fue entonces cuando Francos recogió sus papeles, se levantó y se retiró del recinto.

Minutos después, Francos utilizó su cuenta de X, donde brindó los motivos de su salida del Senado.

“Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual está contemplada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar”, señaló el jefe de Gabinete.

Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 26, 2025

Francos le respondió a Cristina Kirchner

En otro tramo de la entrevista, Francos también se refirió a la publicación en la misma red social de la expresidenta Cristina Kirchner, quien escribió desde su casa en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Arremetió, en su mensaje, contra la gestión de Javier Milei y cuestionó el balance del Banco Central (BCRA). “Los dólares se van y las inversiones no llegan”, escribió la titular del Partido Judicial (PJ).

Che Milei, “economista experto en crecimiento con y sin dinero”...



Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter “presos a todos”… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…



Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que RESULTADO… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 28, 2025

Consultado al respecto, el funcionario le respondió: “Seguramente desde prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde saca esos números o quién se los manda". Y sumó: “Ha habido una mejora sustancial en la economía y en el consumo, cuando uno compara mes a mes, ha habido un crecimiento importante del producto de la economía total”.

“Por lo cual, no sé qué número lee. Pero, en fin, es una opinión de ella”, concluyó Francos.