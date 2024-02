escuchar

Durante una visita al Club de la Libertad en Corrientes, Javier Milei definió al Congreso como un “nido de ratas” y apuntó contra el diputado Ricardo López Murphy, a quien trató de “traidor”, “basura” y “nazi”. Frente a la polémica que generaron estas declaraciones, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a la reacción del Presidente y aseguró que tiene una personalidad “que no tolera algunas actitudes”. “Reacciona de forma vehemente”, definió.

“Esas palabras fueron dadas en un contexto de una asociación que no tenía carácter institucional”, dijo , y agregó: “El presidente y el diputado López Murphy tuvieron una disputa política que dejó heridas; es un tema que habrá que superar”.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario aseguró que Milei se sintió “traicionado” por el resultado del debate de la Ley “Bases” en el Congreso. “Lo afectó mucho. Él (por el Presidente) dice: ‘Empiezo un gobierno, planteo dos normas, me tienen un mes y pico discutiendo, bajamos un montón de artículos y capítulos de la norma y en el momento del debate y la votación en particular me desmembran los artículos. Fue rara la actitud de la Cámara de Diputados”, consideró el ministro. “Esto generó una reacción de gran molestia en el Presidente y él, con su personalidad, reacciona de forma muy vehemente”, indicó.

Guillermo Francos y Karina Milei durante la segunda jornada del debate por la "Ley Ómnibus”. 01/02/24 LA NACION/Rodrigo Néspolo

En esta misma línea, Francos se refirió a la tensa relación del Gobierno con los gobernadores. “Sin duda hubo un corto, saltó una de las fases, pero quedan dos. Estamos trabajando para construir el diálogo y ver con qué caminos llegamos a solucionarlo”, aseveró, al mismo tiempo que le restó importancia a la fallida ley ómnibus y aseguró que “el Gobierno puede gestionar con las normas actuales”.

Sin embargo, destacó que el paquete de normas “permitía generar condiciones económicas más amigables” y que algunas partes (como las secciones del mercado hidrocarburífero, minero y de grandes inversiones) son algo que “todos los gobernadores están pidiendo”. De esta forma, atribuyó el fracaso a una “confusión” entre los diputados que trabajan con La Libertad Avanza (LLA) y los gobernadores. “Es una cuestión de poder encauzar esa relación y dejar pasar este momento; bajar la espuma y la discusión para ver cómo salimos de este espacio y sacamos la ley”, advirtió.

Asimismo, apuntó contra la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo del Congreso, que se reúne para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 presentado por el Gobierno. “Esta comisión no se reúne hace dos años y medio y deciden hacerlo justo ahora. Llama la atención que traten este DNU y no hayan tratado nada en los últimos años”, lanzó, antes de acusar directamente a la oposición: “Hay una intención del kirchnerismo de entorpecer la gestión del gobierno nacional, de perjudicar la vida de los argentinos como ya lo hicieron. Somos un país con menor trabajo, salud, energía, educación, riqueza, menos todo, y eso fue después de varios gobiernos del kirchnerismo”.

Por otra parte, desmintió los rumores de un conflicto entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y analizó cómo impactarán las medidas implementadas en los últimos meses y afirmó que “habrá un rebrote de la actividad económica en los próximos meses y la inflación va a ir cayendo fuertemente”.

Paradas de colectivos desbordadas por el paro de trenes de este miércoles Hernán Zenteno

Paro nacional de sanidad

Luego del paro nacional de trenes, este jueves se encabeza una jornada de manifestación de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), el gremio que lidera Héctor Daer, (y a sólo un día de que se desarrollara un paro de trenes en todo el país) en reclamo por un aumento de salarios.

“Los paros son uno tras otro. Llama la atención que no haya pasado durante los cuatro años del gobierno anterior, la naturaleza política de esto es evidente. Lo que reflejan estos paros es que hay una protesta que cuestiona la situación compleja que viven los argentinos, producto de una economía desquiciada”, analizó Francos. Y detalló: “En el PAMI se está llevando adelante un recorte, sacando a los ñoquis de La Cámpora; IOMA está lleno de ñoquis que no permiten hacer la auditoría pedida por los legisladores. Esas son las dos divisiones entre el gobierno actual y el anterior sobre cómo manejar los recursos del estado.

“Son organismos que están acostumbrados a estas cosas, pero hay que acomodarse a la nueva Argentina. El Gobierno está dispuesto y está haciendo todos los esfuerzos, vamos a insistir y no dudamos un minuto de que el camino es desregular la actividad económica”, expresó, y advirtió que si los legisladores no acompañan, “vamos a quedar en una Argentina empobrecida”.

Y cerró: “Estamos pasando un momento difícil producto de la crisis que tratamos de arreglar. Salir de esto requiere un esfuerzo conjunto de todos los argentinos y que quienes ocupan puestos lo hagan de forma responsable”.

LA NACION