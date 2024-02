escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó este miércoles del inicio de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Washington DC, capital de Estados Unidos. Allí, explicó las principales medidas que implementó desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, ensalzó el “protocolo antipiquetes” y sostuvo “la necesidad de ver a América Latina como un socio en la seguridad global” de EE.UU.

En el evento que tendrá como protagonista al expresidente estadounidense Donald Trump y en el que participará también el mandatario argentino, Bullrich fue la única latinoamericana en participar del acto de inicio del foro, según sostuvo su equipo de comunicación.

La ministra afirmó que la seguridad es “inescindible” de la libertad económica y afirmó que el Ejecutivo de Milei “procura reinsertar a la Argentina en el mundo y en la senda del progreso sustentable”.

Bullrich remarcó la importancia de que “se contribuya coordinadamente con los esfuerzos del mundo libre y democrático, para lograr procesos sustentables, virtuosos, incluyentes, que auspicien prosperidad y afirmen el camino de cambios iniciados a desbaratar a las organizaciones criminales”.

La funcionaria del Gobierno mencionó a “Hezbollah y Hamas” como esas organizaciones criminales y afirmó que “las democracias” enfrentan métodos “desestabilizadores con métodos directos y otros de extorsión e incluso fake news, para tensar instituciones democráticas”.

En esa línea, Bullrich se refirió a lo que considera una amenaza latente: “Tenemos luego del acuerdo de Bolivia con Irán, a Hezbollah y a la teocracia iraní en la frontera”. La ministra subrayó que trabaja para “fortalecer las fronteras”.

Consultada sobre la posición del mandatario brasileño, Lula Da Silva, quien acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza, Bullrich dijo que no es constructivo banalizar la Shoa y que no existe punto de comparación entre el ataque a Israel de Irán instrumentado por Hamas con esa etapa tan fatídica para la humanidad. “Acá se trata de pelear por valores de orden para concebir una resiliencia y vigorosa democracia que es la forma de asegurar los beneficios de la libertad. La democracia no se concibe sin libertad ni seguridad”, expresó en el foro conservador.

Por último, la excandidata a presidenta del extinto Juntos por el Cambio se refirió “al populismo y su narrativa que imperó por décadas en la Argentina y cómo se logra el orden y contrarrestan ataques coordinados con narrativas autocráticas y violentas, que buscan ocupar las calles e impedir el derecho de trabajo de los argentinos”.

En el primer día del foro conservador también participaron la exprimera ministra del Reino Unido, Liz Truss, quien duró menos de dos meses en el cargo en 2022; el también británico y exeurodiputado Nigel Farage; el analista y estratega mediático cercano a Trump, Steve Bannon, y el embajador de Hungría en Estados Unidos, Szabolcs Takacs, entre otros.

LA NACION

Temas Patricia Bullrich