Luego de varias jornadas intensas de debate en la Cámara de Diputados, la Ley “Bases” del gobierno de Javier Milei -que había sido aprobada en la votación general- fue enviada de vuelta a comisión este martes, tras perder varios artículos claves del proyecto. En el marco de este retroceso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que no se siente “traicionado” por los mandatarios provinciales que votaron en contra de algunos puntos particulares, como la delegación de facultades del Ejecutivo.

“La realidad es que fue una votación en la que los diputados iban a apoyar la ley en particular, pero no lo hicieron”, explicó y agregó: “Nosotros seguiremos tratando de encontrar la forma de generar la transformación que necesita el país”.

En diálogo con Radio La Red, el funcionario alentó a que la población “no se preocupe tanto por la ley”, porque “el Gobierno sigue trabajando y arreglando la situación macroeconómica con los instrumentos que tiene”. Y aseveró: “Tendremos que sentarnos a conversar otra vez, porque uno no puede obviar al parlamento”.

Votación de artículos en particular de la Ley Ómnibus en la cámara de Diputados Hernán Zenteno - LA NACION

Al mismo tiempo, el ministro consideró que la situación parlamentaria “muy débil” del Gobierno, con una minoría del 20% de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, tuvo que ver en los resultados de la votación particular de la ley ómnibus.

”El país transita una situación especial que necesita cambios y transformaciones, y por eso la gente votó por nosotros y otros sectores que también planteaban este cambio. Hay legisladores que votaron un cambio, pero no votaron este proyecto”, acusó, apuntando directamente a las provincias que se manifestaron en contra de muchos artículos del proyecto. Un ejemplo es el caso de Córdoba, gobernada por Martín Llaryora: “Tienen sus problemas y tendrán que resolverlos. No tuvimos un acuerdo con el gobierno de Córdoba, y es raro porque la provincia apoyó a Milei. En lo personal, yo no me siento traicionado. Deberíamos haber llegado a un acuerdo que no se concretó”.

Francos defendió la decisión de las autoridades de la Cámara de mandar nuevamente el proyecto de ley a comisión, ante el reiterado voto negativo de distintos puntos. “Se aprobó la ley en general; después la declaración de emergencia en particular; y cuando llegamos a los primeros artículos, que establecen la delegación de facultades, no se tuvieron los votos: era sancionar una ley sin tener los instrumentos”, indicó. “La decisión del Gobierno fue mandar de vuelta el proyecto a comisión para tener un acuerdo. De entrada sabíamos que cuando uno ingresa a un parlamento con un bloque minoritario y tiene que encarar un proceso de cambio significativo por el estado del país, va a ser complejo y difícil”, subrayó.

Los bloques de diputados vuelven del cuarto intermedio. En la foto el diputado Ritondo permanece sentado Hernán Zenteno - LA NACION

También se refirió a la posibilidad de tratar la Ley “Bases” a través de un plebiscito, como evaluó en su momento el Presidente: “La consulta popular es uno de los caminos que tiene Milei como herramienta de la Constitución Nacional; él va a seguir gobernando con los instrumentos que tiene”. Y sintetizó: “La situación macroeconómica está mejorando sensiblemente. Con el tiempo, trataremos los temas que necesitamos para transformar la realidad de los argentinos. En algún momento se conseguirá, tardaremos más, pero nuestro camino es ese”.

Finalmente, resaltó la importancia del carácter democrático del Congreso, al que descartó que “haya que dinamitar”, y aseguró que “hay que buscar esos caminos de encuentro para destrabar estos temas”. Y cerró: “Me comprometí con Milei, y seguiré planteando que el camino del diálogo y del entendimiento tiene que existir. No hay plata, es la realidad, y eso indica que hay que ajustar en todos lados y disminuir el gasto. Hay que arreglarse con los ingresos que tenemos, tanto en nación como en provincia, porque no se va a emitir”.

LA NACION