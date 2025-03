Guillermo Francos redobla la postura del Gobierno para la movilización de este miércoles: “El uso de las fuerzas está reglamentado”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la postura del Gobierno de desplegar el protocolo antipiquete y permitir la represión policial en caso de que “sea necesario” en la marcha de este miércoles en contra del ajuste a los jubilados. Tras los incidentes en la manifestación que se realizó en las inmediaciones del Congreso la última semana -y en la que resultaron heridas varias personas, entre ellas la jubilada Beatriz Blanco y el fotógrafo Pablo Grillo-, este lunes el funcionario indicó que “ si hay una situación de uso de la violencia, se utilizará la represión de acuerdo a los cánones que se hace normalmente ”.

Y añadió: “El uso de las fuerzas está absolutamente reglamentado, no hay una utilización fuera de los cánones normales de reprimir una manifestación violenta”.

Así, en diálogo con Urbana Play, el jefe de Gabinete desestimó que las manifestaciones sean un tema de preocupación para el Gobierno y aseguró que la realidad es “dinámica, compleja y vertiginosa”, por lo que “es normal tener muchos frentes abiertos”. ”La marcha tampoco nos preocupa. Los jubilados hacen un reclamo absolutamente legítimo, no tenemos problema con eso. Pero si se agregan violentos que pretenden desestabilizar serán reprimidos por las fuerzas del orden”, resaltó.

El accionar policial durante la manifestación del miércoles pasado en el Congreso. LUIS ROBAYO - AFP

En otro tramo de la entrevista, Francos se refirió al caso de Grillo, el fotógrafo de 35 años que fue gravemente herido por un cartucho de gas lacrimógeno que le impactó de lleno en la cabeza. “Fue un incidente que se produjo por situaciones particulares y no deseadas. Fue la consecuencia de un evento que se generó y que no fue impulsado; un accidente, si se quiere”, consideró y marcó: “ Eso no va a impedir que en un futuro se sigan utilizando las fuerzas en la represión de hechos ilícitos . También está por verse cómo fue el disparo. La justicia investigará; ministra (por Patricia Bullrich) hizo todas las evaluaciones y le pareció que el uso de la fuerza fue el que correspondía, si la Justicia opina lo contrario, veremos”.

“Grillo estaba sacando fotos, no le pegaron a propósito para pegarle al fotógrafo. La justicia decidirá”, sentenció al respecto.

A su vez, el funcionario mileísta volvió a referirse a sus declaraciones acerca de que quienes participaron de la marcha a la que se sumaron barras, agrupaciones de izquierda, algunos sindicatos y organizaciones sociales quisieron generar una “especie de golpe de Estado” contra el gobierno de Javier Milei. “Uno puede plantear qué significa un golpe de Estado en distintas acepciones: ellos pretenden generar un caos que en otras oportunidades representó, por ejemplo, la caída de De la Rúa, con lo cual es perfectamente válido señalarlo de esa manera. La salida de De la Rúa no fue por la salida de la convertibilidad, se produjo por la generación de un caos que lo obligó a renunciar. No va a pasar eso en este Gobierno, pero lo queremos advertir para que todo el mundo lo tenga claro”, alertó.

Pablo Grillo, el fotógrafo que fue herido en la marcha en las cercanías al Congreso. Juan Foglia/NA

Finalmente, Francos hizo alusión a la designación de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema y dejó en claro que la decisión final “depende de ellos”. “Si se rechaza en el Senado, en el caso particular de ambos tienen un decreto que los designa en comisión. Hay que ver cuál es la decisión personal de ellos”, dijo y cerró: “En el caso de Lijo, está en carrera; es una decisión de él si asume la función de ministro de la Corte en función del decreto presidencial, no del Gobierno”.

LA NACION