La hija de la jubilada que resultó herida tras un altercado con un policía dijo que su madre volverá a marchar este miércoles

Paula, la hija de Beatriz Blanco, la jubilada que cayó de espaldas sobre la vereda tras un altercado con un agente de la Policía Federal, afirmó que su madre volverá a manifestarse este miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional. “Ella está esperando al miércoles para volver a ir a la marcha. La vamos a acompañar sus hijas y una red que nos contiene de amigas”, dijo.

Consultada durante una entrevista radial acerca de su participación en convocatorias anteriores, la mujer sostuvo: “Nosotras siempre vamos a marchas que consideramos justas. Una vez una abuela de Plaza de Mayo me dijo ‘si nosotras pudimos, el pueblo puede más’. Con ese mensaje, a mí no me van a asustar, eso es lo que ellos pretenden”. Y sumó: “Hace ya algunos meses que los miércoles [Beatriz Blanco] va a la marcha, a veces acompañada por nosotras. Hace unos meses me operaron de la rodilla y este último miércoles no pude acompañarla”.

Si bien en un principio trascendió que la jubilada tenía 87 años, su hija aclaró que tiene 81. “Ella recién ahora está tomando conciencia de todo esto porque ve que me llaman”, dijo, e insistió: “Recién ahora está tomando consciencia de lo que fue”. Asimismo, Paula explicó, en diálogo con Radio con Vos, que su mamá trabajó desde los 14 años y se jubiló luego de ser empleada en un comercio: “Aportó al Estado, como todo ciudadano que trabaja en blanco, a veces trabajó en negro, pero llegó a jubilarse con 30 años de aportes y cobra $450.000″.

Detalles del episodio

“Lo que pasó se ve muy bien en el video, no hay mucho para explicar”, precisó la mujer, al tiempo que agregó: “Lo que te puedo decir es que a ella la corren de la calle cuando estaban haciendo el paro en el semáforo, como hacen todos los miércoles, y fueron empujados por los policías para sacarlos”.

En ese marco, según la reconstrucción de la mujer, la jubilada quedó parada sobre el borde de la vereda e increpó al policía para pedirle que no la empujara. “Ella tiene poca movilidad, usa su bastón y, como veía que el policía no la miraba y le daba la espalda, lo tocó con el bastón para que se diera vuelta”, repasó.

El momento en que una jubilada cae al piso y golpea su cabeza tras forcejear con un efectivo

“Ahí fue cuando el policía se dio vuelva, la gaseó en la cara, vino otro [policía] de atrás y le dio un golpe, que es el le hace perder la estabilidad, la hace caer al piso y perder el conocimiento hasta llegar al hospital”, indicó Paula. Además, dijo que, según las averiguaciones que pudo hacer el abogado de la familia, la mujer habría sido llevada en primer lugar al hospital Churruca y, al no querer atenderla allí, la derivaron al Argerich. “No sabemos cuál fue el motivo, porque ella todavía estaba inconsciente”, añadió.

La salud de la jubilada

La hija de la jubilada aseguró que su mamá se encuentra un “poco” mejor. “Recién hoy se levantó y se fue a ver a su hermano, que está internado. Se fue a verlo porque hace mucho días no lo veía, así que se fue para allá”. Destacó que que esta semana acompañará a su madre al médico para que le realicen un chequeo completo.

La jubilada cayó hacia atrás impactando su nuca contra el suelo producto del altercado con el policía X.com

La denuncia contra Bullrich

Al preguntarle sobre las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien la definió como una “señora patotera”, consideró: “Ya sabemos lo que es la ministra, las mentiras. No sé cómo la gente que los sigue a ellos no se dan cuenta de las mentiras que dicen porque se les nota mucho la mentira. Es querer justificar lo injustificable. Ella está preparada para esto, quiere probar su fuerza ahí y lo va a seguir haciendo mientras el pueblo se lo permita”.

Sobre la denuncia por los delitos de lesiones leves agravadas por lo que le sucedió a su mamá, la mujer señaló: “La denuncia fue por lesiones contra la ministra. Lo único que más o menos sé, que me dijo el abogado, es que aparentemente va a caer en la Justicia, en la Corte Suprema y ya sabemos que en la Corte Suprema son aliados de este Gobierno”.

Por último, subrayó que su mamá denunció a Bullrich porque todavía no identificaron a los policías y porque la responsable de los operativos es la ministra, a quien le envió un mensaje: “Que nos deje manifestar, es lo único que queremos. Queremos afuera a la Policía. Cuando la Policía está, hay problemas, cuando la Policía no está, son marchas totalmente pacíficas”.

LA NACION