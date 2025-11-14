Monotributo: Guillermo Michel dijo que el Gobierno quiere eliminarlo porque lo exige el FMI

El diputado nacional electo por Fuerza Patria en Entre Ríos Guillermo Michel aseguró este viernes que el gobierno de Javier Milei quiere eliminar el monotributo porque así presuntamente lo pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la administración libertaria en el marco del programa de préstamo que mantiene con la Argentina.

En medio de las versiones que indican que el ministro de Economía, Luis Caputo, le habría manifestado a empresarios la posible eliminación del régimen de pequeños contribuyentes en el contexto de la reforma tributaria e impositiva que analiza el Gobierno para presentar ante el Congreso, Michel afirmó que esa presunta propuesta responde a compromisos previamente asumidos con el FMI.

La eliminación del monotributo que quiere el FMI perjudica de manera directa a 4,6 millones de pequeños contribuyentes

El también exjefe de Aduana durante la gestión de Alberto Fernández señaló que el pedido del organismo internacional de crédito está “en la página 16 del Staff Report como un compromiso argentino de eliminar el monotributo”. Entonces, insistió que el borrador que habría circulado entre empresarios no surge de una necesidad tributaria local sino de un requerimiento del exterior.

“El FMI tiene en la mira al monotributo desde hace mucho tiempo. Es así porque el organismo quiere el régimen general para recaudar más”, expresó Michel en declaraciones para el canal de streaming Carnaval.

El textual del Staff Report de abril de este año del FMI dice lo siguiente: “Reducir gradualmente los impuestos distorsionadores sobre las exportaciones y las transacciones financieras, sustituyéndolos por impuestos directos más sencillos y mejor administrados sobre hogares y empresas. Esto requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”.

En otro tramo del reporte, se agrega: “Se compartirá una propuesta de reforma con el personal del Fondo (a finales de diciembre de 2025) y se espera que su implementación, que requerirá la aprobación del Congreso, comience a más tardar en 2026″.

La reforma tributaria

En una entrevista para LN+, Caputo afirmó que no se va a hacer una reforma tributaria de una vez y para siempre, sino que habrá reformas constantes y paulatinas. “En la medida en que el país crezca, vamos a poder avanzar con la reducción de impuestos”, comentó. Todavía no hay mayores detalles del proyecto que presentará el Ejecutivo al Congreso.

Luis Caputo

El ministro insistió en la idea de que, para bajar impuestos, se necesita que el país crezca fuertemente. “De manera virtuosa, la recaudación aumenta de dos maneras: porque crece el nivel de formalidad, lo que atacamos con la reforma laboral, y porque crece la economía. Si esto se da, todos tenemos más recursos para bajar impuestos”, sostuvo.

Asimismo, dijo que ahora, en esta primera etapa, se busca una simplificación impositiva, sacar pequeños impuestos que recaudan poco. “No va a haber una reforma impositiva y listo, sino que habrá reformas constantes y paulatinas”, precisó.