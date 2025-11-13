Zárate nombra por primera vez en el país funcionaria municipal a una inteligencia artificial

Zárate se convirtió en el primer municipio del país en incorporar formalmente una inteligencia artificial dentro de su estructura administrativa. A través del Decreto Municipal Nº 532/2025, el intendente Marcelo Matzkin designó a ZARA - un chatbot desarrollado por la propia comuna- como Directora General de Atención al Vecino No Humana, con facultades para intervenir en expedientes, firmar resoluciones administrativas y dar respuesta autónoma a reclamos y consultas.

“A partir del Decreto Municipal Nº 532/2025, designé a ZARA como primer funcionario municipal NO HUMANO con rango de director general. Esto implica que va a tener facultades para resolver expedientes y firmar resoluciones”, publicó @MarceloMatzkin en X, al anunciar la medida. Y agregó: “No solo apostamos a la IA para la promoción industrial, si no que confiamos en esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad”.

Según precisó el jefe comunal a LA NACION, ZARA depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital y opera como un agente administrativo.

Marcelo Matzkin asumió la intendencia de Zárate el 10 de diciembre de 2023

Además, remarcó a este medio que la incorporación de la IA no supone la reducción de personal ni de puestos de trabajo, sino un refuerzo de las capacidades operativas. “Buscamos agilizar, automatizar y dar seguridad jurídica a determinados trámites”, explicó Matzkin a LA NACION.

El objetivo central, detallaron desde el municipio a este medio, es reducir tiempos de espera, eliminar traslados innecesarios y ampliar la escala de atención sin sustituir empleos existentes. “Por ejemplo, buscamos la habilitación automática de comercios minoristas que no requieran necesidad de control previo por encontrarse dentro de una zona permitida con rubros preestablecidos. Queremos que la IA analice lo que presentas y que te otorgue la habilitación con validez de acto administrativo”, advirtió Matzkin a LA NACION.

En los próximos meses, ZARA funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana. Entre sus funciones se incluyen:

• Gestión de reclamos.

• Derivación de trámites.

• Otorgamiento de turnos.

• Respuestas a consultas personalizadas.

• Canalización de consultas hacia las áreas competentes.

Un precedente en la gestión pública argentina

La decisión marca el primer antecedente formal en el país de un funcionario no humano con atribuciones administrativas. “Atravesamos todo un camino para entender cómo funciona un bot: cómo es el diálogo, consultamos con todas las empresas invitadas a ofertar, la dinámica de la IA, la información insertada etc. Todavía no está en funcionamiento. Se está capacitando y luego se pondrá en práctica”, afirmó Matzkin a LA NACION.

Para la gestión municipal se trata de un paso estratégico dentro de un plan más amplio orientado a posicionar a Zárate como un polo de innovación tecnológica.

En ese sentido, Matzkin adelantó a este medio que va a incorporar un esquema de incentivos fiscales que contempla 15 años de exención tributaria para empresas de inteligencia artificial y startups que decidan radicarse en el distrito.

El objetivo, señaló, es consolidar un ecosistema productivo que genere empleo y proyecte al municipio como un hub tecnológico dentro de la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos una promoción clara en tres sectores: industrial, automotriz, y energía nuclear. No solo queremos que venga la empresa que invierta en inteligencia artificial, sino que somos un municipio que busca ser pionero en el uso de esta herramienta”, concluyó el intendente.