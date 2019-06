Gustavo Garzón: "Yo a Cristina Kirchner le creo todo"

El actor expresó su apoyo a Cristina Kirchner

El actor Gustavo Garzón fue invitado a Radio Mitre, donde esgrimió una acalorada defensa de la expresidenta Cristina Kirchner y criticó las medidas tomadas por la administración que encabeza Mauricio Macri .

"Una persona es culpable cuando está condenada por la justicia y condenados por la justicia se cuentan con los dedos de las manos. Los demás están presos sin condena. Que Cristina tenga 25 juicios en contra no quiere decir que sea culpable o responsable de esas acusaciones. Yo le creo todo a Cristina", afirmó.

A pesar de su militancia, el intérprete reconoce que se cometieron hechos de corrupción durante los gobiernos K. " José López es una mancha negra para nosotros. No debe volver a ocurrir. No dudo que hubo algo de corrupción, este gobierno también la tiene y todos los gobiernos la han tenido", sostuvo.

Garzón confesó asimismo que la decisión de la actual senadora de ir segunda en la lista con Alberto Fernández lo tomó por sorpresa. "Me sorprendió la fórmula, me dejó helado", reconoció. "Yo también estuve enojado con Alberto cuando se fue del kirchnerismo. Me parece extraordinario que la gente pueda cambiar, aceptar las críticas y darle lugar a quién tanto la criticó para que esté delante de ella. Hay que abrir el juego y no cerrarse, es un momento delicado que hay que ser moderados, no revanchistas".

"Yo no sé qué gobierno es más o menos corrupto, hay cuestiones que saltan a la luz", añadió. "Por ejemplo, esto que extorsionaban gente amenazándola con escracharla en los diarios de más venta del país a cambio de que hable mal de Cristina para perjudicarla, toda esta cosa de Stornelli y D'Alessio es gravísima".

Durante la charla, también criticó los aumentos de tarifas impulsados por el actual Gobierno: "Hay un tipo de corrupción que es casi legal diría. Lo que cuestan los servicios es muy violento. Que a mí me llegue una factura de 4000 pesos de agua es muy violento. Es desviar el dinero, sacármelo a mí para dárselo a sus amigos. Para que se lo lleven las empresas privadas. No sé si llamar a eso o no corrupción. No entiendo porque se juzga sólo al kirchnerismo en la corrupción. Me parece tendencioso, arbitrario y persecutorio".