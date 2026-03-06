La jueza Zangaro será la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

La jueza Gabriela Zangaro será la nueva titular de la Oficina Anticorrupción (OA), según anticipó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Zangaro integra el Consejo de la Magistratura porteño y es jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se recibió como abogada el 30 de junio de 1994 en la Universidad de Buenos Aires.

El fuero porteño es un ámbito de gran influencia del operador Daniel Tano Angelici y el justicialista Juan Manuel Olmos.

El nombre de Zangaro como nueva jefa de la OA fue confirmado por Mahiques esta tarde durante una entrevista con LN+.

Entre algunas de las causas que llevó adelante la jueza figura el descubrimiento de un local de venta de drogas en un taller mecánico del barrio de Vélez Sarsfield, en la zona oeste de la ciudad.

Zangaro reemplazará en la Oficina Anticorrupción a Alejandro Melik, un exsecretario penal y abogado de confianza del anterior ministro, Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques confirmó que pretende quitar a la OA como querellante de las causas de corrupción.

