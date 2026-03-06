Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Mahiques se reunió con Sebastián Amerio y le ofreció la Procuración del Tesoro
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le ofreció a Sebastián Amerio la Procuración del Tesoro de la Nación, esto es, la jefatura del cuerpo de abogados del Estado. Fuentes al tanto de la conversación entre ambos indicaron que el exsecretario de Justicia postergó una respuesta hasta tener una conversación con su jefe político, el asesor presidencial Santiago Caputo.
El actual procurador del Tesoro es Santiago Castro Videla, un académico surgido de la Universidad Austral. LA NACION lo consultó sobre su futuro, sin respuesta.
El ofrecimiento se conoce luego del encuentro que ambos mantuvieron pasado el mediodía, luego de la jura de Mahiques, cuando el flamante ministro llegó a la sede de la calle Sarmiento y se enteró que en el lugar lo esperaba Amerio.
La salida de Amerio fue la gran sorpresa de la jornada de ayer para la tropa del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien reportaba el ahora exsecretario de Justicia. No así el paso al costado de Mariano Cúneo Libarona, que había presentado su renuncia en octubre y decidió continuar tras recibir un pedido de Karina Milei para permanecer hasta marzo.
La Argentina suma conversaciones con varios países para financiarse sin volver a Wall Street
La Argentina mantuvo en los últimos meses conversaciones con varios países con los que el Gobierno de Javier Milei construyó buenas relaciones desde su llegada al poder sobre posibles créditos bilaterales, según confirmó LA NACION con fuentes que tienen conocimiento directo del tema.
El próximo vencimiento relevante que enfrenta el país es el pago de US$4200 millones el 9 de julio a bonistas privados, un compromiso que aparece en el radar del equipo económico mientras analiza distintas vías de financiamiento. En el Ministerio de Economía se limitaron a responder: “Todo lo que se defina se anunciará oficialmente”.
Mahiques le pidió la renuncia al funcionario que había reclamado veedores para la AFA
Apenas horas después de asumir al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques definió hacer modificaciones en el elenco de funcionarios que antes acompañaba a Mariano Cúneo Libarona en la gestión. El cambio más sensible que pidió fue que salga el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del Gobierno en la embestida contra la AFA y que había solicitado incorporar veedores en la entidad del fútbol.
Al mismo tiempo, también impulsó el reemplazo de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Derechos Humanos. Adicionalmente, le ofreció la Procuración del Tesoro a Sebastián Amerio, quien era viceministro de Cúneo Libarona y fue sustituido por el karinista Santiago Viola.
Entrevista a Javier Milei en LN+
El presidente Javier Milei le envió este jueves por la tarde un mensaje a la oposición días después de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y sostuvo: “No me van a llevar puesto como a [Mauricio] Macri”.
Las palabras del jefe de Estado se produjeron en el marco de una entrevista que le concedió a La Cornisa (LN+). La charla entre Luis Majul y el líder de La Libertad Avanza (LLA) se transmitirá el próximo domingo desde las 20.
También, se refirió a la denuncia de ARCA contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por evasión impositiva y retención de aportes: “Si son culpables, tienen que pagar”.
Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos y estará seis días fuera del país
En medio de la conmoción mundial por el conflicto bélico desatado por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Javier Milei arrancará este viernes al mediodía un nuevo viaje a territorio norteamericano. Será el viaje número 16 desde que es jefe del Estado.
Tal como ocurrió el mes pasado, con la primera reunión del Consejo por la Paz, el convocante es el presidente Donald Trump, aliado central de la gestión de La Libertad Avanza. Una reunión de “alto nivel” que sostendrá Trump el sábado con seis presidentes del continente en el Trump National Doral Miami, será la primera escala del viaje, que continuará en Nueva York con la participación de Milei en el “Argentina week”, organizada para captar inversores por la embajada argentina que encabeza el empresario Alec Oxenford. En el medio, el Presidente volverá a recibir un premio de una entidad de la comunidad judía y se encontrará con empresarios norteamericanos, según se informó en la Casa Rosada.
El periplo presidencial no terminará allí: el miércoles 11, Milei estará en Santiago de Chile para asistir a la asunción del derechista Antonio Kast como nuevo presidente del país vecino. La delegación norteamericana para ese evento estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con la cual se reducen las chances de una visita al país del poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, a quien desde el Gobierno esperaban para el jueves 12.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno formarán parte de la comitiva, según fuentes oficiales. Precavido, y con el objetivo de no generar un vacío en la gestión durante sus días de ausencia del país, el Presidente firmó ayer un original decreto, que lleva el número 130/26, que designa a cargo de la jefatura de gabinete de modo “interino” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en su ausencia a su par de Defensa, Carlos Presti.
La reunión de El Doral, convocada por Trump, incluirá a presidentes aliados como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz, de Bolivia y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. La necesidad de Trump de frenar la influencia de China, su principal adversario económico y geopolítico, en la región, será según fuentes oficiales uno de los temas clave a tratar en esa reunión, con hasta cinco invitados adicionales por país.
Quién es Santiago Viola: el exabogado de los Báez que fue acusado de plantar testigos falsos y se reinventó con Karina Milei
El Gobierno fija una orden de reemplazo para el jefe de Gabinete y determina preferencias entre los ministros
La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich
Karina Milei le quitó el manejo del área de Justicia a Santiago Caputo y se reactiva la interna libertaria