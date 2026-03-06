LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei
El presidente Javier MileiPresidencia

Mahiques se reunió con Sebastián Amerio y le ofreció la Procuración del Tesoro

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le ofreció a Sebastián Amerio la Procuración del Tesoro de la Nación, esto es, la jefatura del cuerpo de abogados del Estado. Fuentes al tanto de la conversación entre ambos indicaron que el exsecretario de Justicia postergó una respuesta hasta tener una conversación con su jefe político, el asesor presidencial Santiago Caputo.

El actual procurador del Tesoro es Santiago Castro Videla, un académico surgido de la Universidad Austral. LA NACION lo consultó sobre su futuro, sin respuesta.

El Presidente Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques
El Presidente Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques

La Argentina suma conversaciones con varios países para financiarse sin volver a Wall Street

Agustín Maza

La Argentina mantuvo en los últimos meses conversaciones con varios países con los que el Gobierno de Javier Milei construyó buenas relaciones desde su llegada al poder sobre posibles créditos bilaterales, según confirmó LA NACION con fuentes que tienen conocimiento directo del tema.

El próximo vencimiento relevante que enfrenta el país es el pago de US$4200 millones el 9 de julio a bonistas privados, un compromiso que aparece en el radar del equipo económico mientras analiza distintas vías de financiamiento. En el Ministerio de Economía se limitaron a responder: “Todo lo que se defina se anunciará oficialmente”.

Leé la nota completa acá

Mahiques le pidió la renuncia al funcionario que había reclamado veedores para la AFA

Apenas horas después de asumir al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques definió hacer modificaciones en el elenco de funcionarios que antes acompañaba a Mariano Cúneo Libarona en la gestión. El cambio más sensible que pidió fue que salga el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del Gobierno en la embestida contra la AFA y que había solicitado incorporar veedores en la entidad del fútbol.

Al mismo tiempo, también impulsó el reemplazo de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Derechos Humanos. Adicionalmente, le ofreció la Procuración del Tesoro a Sebastián Amerio, quien era viceministro de Cúneo Libarona y fue sustituido por el karinista Santiago Viola.

Leé la nota completa acá

Entrevista a Javier Milei en LN+

El presidente Javier Milei le envió este jueves por la tarde un mensaje a la oposición días después de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y sostuvo: “No me van a llevar puesto como a [Mauricio] Macri”.

Las palabras del jefe de Estado se produjeron en el marco de una entrevista que le concedió a La Cornisa (LN+). La charla entre Luis Majul y el líder de La Libertad Avanza (LLA) se transmitirá el próximo domingo desde las 20.

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos y estará seis días fuera del país

Jaime Rosemberg

En medio de la conmoción mundial por el conflicto bélico desatado por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Javier Milei arrancará este viernes al mediodía un nuevo viaje a territorio norteamericano. Será el viaje número 16 desde que es jefe del Estado.

Tal como ocurrió el mes pasado, con la primera reunión del Consejo por la Paz, el convocante es el presidente Donald Trump, aliado central de la gestión de La Libertad Avanza. Una reunión de “alto nivel” que sostendrá Trump el sábado con seis presidentes del continente en el Trump National Doral Miami, será la primera escala del viaje, que continuará en Nueva York con la participación de Milei en el “Argentina week”, organizada para captar inversores por la embajada argentina que encabeza el empresario Alec Oxenford. En el medio, el Presidente volverá a recibir un premio de una entidad de la comunidad judía y se encontrará con empresarios norteamericanos, según se informó en la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei junto a su par estadounidense Donald Trump
El presidente Javier Milei junto a su par estadounidense Donald Trump
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El exabogado de los Báez que fue acusado de plantar testigos falsos y se reinventó al lado de Karina Milei
    1

    Quién es Santiago Viola: el exabogado de los Báez que fue acusado de plantar testigos falsos y se reinventó con Karina Milei

  2. Establecieron quién será el jefe de Gabinete en caso de la ausencia de Manuel Adorni
    2

    El Gobierno fija una orden de reemplazo para el jefe de Gabinete y determina preferencias entre los ministros

  3. La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich
    3

    La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich

  4. Karina Milei le ganó la pulseada a Santiago Caputo: niegan su salida del Gobierno
    4

    Karina Milei le quitó el manejo del área de Justicia a Santiago Caputo y se reactiva la interna libertaria