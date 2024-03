Escuchar

El empresario agropecuario e ingeniero agrónomo Gustavo Grobocopatel apoyó el “rumbo” del Gobierno, pero consideró que “tiene que haber ladrillo además de motosierra” en una entrevista este miércoles en LN+. El empresario subrayó que “no está completada la transformación si no se dice cómo se va a hacer de ahora para adelante”.

“El rumbo es el correcto: la desregulación, la integración al mundo, el estímulo a la inversión. Quizá haya que revisar el diálogo y la propuesta”, dijo Grobocopatel y puntualizó que debería una proposición de “motosierra con ladrillo o bisturí intenso”. El empresario remarcó que “no es solo la destrucción; hay que destruir para volver a construir inmediatamente”. “Falta esa parte para generar esperanza”, resaltó.

“Lo que nos va a permitir cruzar el río, el mar, el océano es la esperanza. Vamos a hacer un sacrificio grande. Nos va a ir peor probablemente en el corto plazo, pero la esperanza es lo que va a mantener la luz encendida para seguir para adelante con fe”, sostuvo el ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Grobocopatel no dudó en afirmar que “al campo hay que sacarle la pata de encima”. El empresario citó a Cristina Kirchner: “Hay que incentivar la industrialización de la ruralidad, como decía Cristina. Hay que invertir mucho más. Hay una oportunidad muy grande que tenemos en el mundo para vender productos con valor agregado, integrarnos más”.

En ese sentido, amplió su visión y enumeró: “Toda la llamada bioeconomía, que es toda esta nueva forma de usar la fotosíntesis para nuevos productos. El uso de la robótica; inteligencia artificial; el campo está ávido de esas tecnologías que nos van a aumentar la producción y que nos va a generar más valor agregado y más empleo de calidad. Ahí sí tenemos que sacarle la pata de encima y generar los incentivos correctos”.

El empresario agropecuario, llamado “Rey de la Soja” por su influyente participación en el mercado, consideró “importante” la unificación cambiaria: “Es muy importante tener el mismo tipo de cambio para comprar y para vender porque hoy estamos vendiendo a 700 dólares y estamos comprando insumos a 1300 dólares. Eso desincentiva el uso de tecnología”. Y recordó lo que había dicho unos minutos antes: “Esas cuestiones diría que son de cirugía”.

Grobocopatel, no obstante, remarcó que “no es suficiente sólo sacar el cepo”. Y argumentó: “Hay que incentivar que ese dinero vaya a inversión inteligente. Que vaya a hacer más fábricas, que vaya al consumo de mayores servicios sofisticados. Eso tiene que ver con amortizaciones aceleradas, con un mercado de capitales vibrante. No es solamente reducir las retenciones y unificar el tipo de cambio, sino un paquete de medidas todas en su conjunto”.

El periodista Eduardo Feinmann le preguntó cómo le cae el aumento del impuesto rural en la provincia de Buenos Aires que dispuso el gobierno bonaerense. Grobocopatel respondió: “Visto aisladamente no es un problema o no debería ser un problema, pero visto en el conjunto de retenciones, impuestos al patrimonio, ingresos brutos, sí es un problema”.

“Hay que revisar de base el tema impositivo. Ahí tiene que haber ladrillo y motosierra todo rápido para reestructurar eso y que haya un sistema impositivo simple, justo, que le dé a la gente previsibilidad e incentivo a la gente para invertir. Y eso tiene que ver con sacar las retenciones, obviamente, y empezar a pensar en otro tipo de impuestos”, aseveró.

El empresario desarrolló su punto de vista: “Yo soy partidario de los impuestos fijos y no variables, como son las retenciones. El impuesto fijo te obliga a aumentar la producción para diluir el efecto del impuesto, mientras que el impuesto variable es anti productividad. Desincentiva la producción y eso es malo para el país”.

Grobocopatel, por último, aseguró que “la soja se va a recuperar en relación al año pasado”. “No va a ser un año 10 puntos, va a ser un año 7 puntos. Creo que va a haber seguramente entre entre 15 y 20 mil millones de dólares más que el año pasado”.