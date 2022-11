Habló Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, procesada en el caso del atentado a Cristina Kirchner

escuchar

Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte y procesada en la causa por el atentado a Cristina Kirchner, rompió el silencio este domingo. La joven dio su testimonio en televisión después que la Cámara Federal dispusiera la semana pasada su excarcelación. Insistió en que no tiene nada que ver con el ataque perpetrado contra la vicepresidenta.

Díaz describió a Brenda Uliarte como “posesiva, fantasiosa y delirante” en una entrevista concedida a Periodismo para todos (PPT), por eltrece. Además, aseguró que el interés de la pareja de Fernando Sabag Montiel por la política “fue repentino” y señaló que nunca la creyó a Uliarte cuando hablaba de que iba “a mandar a matar a Cristina”.

La joven optó, además, por no mostrar su imagen ante las cámaras. “Quisiera mantener la privacidad. Tengo un miedo constante de que me pueda llegar a pasar algo. Uno nunca conoce los límites de las personas”, sostuvo.

A lo largo del reportaje, Díaz se centró en su vínculo con Brenda Uliarte, con quien tuvo una relación “de muchos años”, según explicó. No obstante, manifestó reparos sobre su comportamiento. “Era muy posesiva conmigo”.

Díaz sostuvo que tiene "mucho enojo" hacia Brenda.

“Durante este último tiempo, ella comenzó de repente a ir a marchas, y a publicar estados [en las redes] criticando al Gobierno. Era un poco raro porque cuando se hablaba de política no hablaba mucho. Detestaba al peronismo y nada más”, ahondó Díaz.

La joven explicó que nunca creyó que fuera real la planificación de un ataque contra Cristina Kirchner. “Como sabía que Brenda era una persona bastante fantasiosa, muy delirante, yo no le prestaba atención. Nunca creí que eso podía llegar a ser real”, aseveró.

Y amplió: “Intentaba que ‘bajara un poco los humos’ de esa fantasía que ella me contaba. Quería traerla un poco a la realidad”.

Díaz minimizó, por otro lado, una frase suya durante una conversación que tuvo con Brenda Uliarte el 27 de agosto a través de Whatsapp. “Quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra”, afirmó en esa oportunidad. “Era una charla amistosa de amigas”, expresó.

“Pagué por algo que no cometí”

Díaz señaló que en la actualidad siente “mucho enojo” sobre Brenda Uliarte y afirmó que nunca pensó que la investigación judicial sobre el atentado contra la vicepresidenta la alcanzarían.

Al excarcelarla el lunes pasado, la Cámara Federal porteña entendió que no había pruebas para procesarla ni para sobreseerla y dispuso que podía seguir el proceso en libertad. “Siempre supe que no había hecho nada. Nunca creí que llegaría el punto en el que me arrestarían y me encerrarían por dos meses”, criticó este domingo.

Y profundizó: “De un día para otro mi vida estuvo completamente expuesta para todo el mundo. Lo único que hacía era estudiar, ir al gimnasio, y cuidar de mis ocho gatos”. Y remarcó: “No puedo estar pagando por acciones ajenas. Estuve pagando por algo que nunca cometí, que nunca hice” .

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel Collage

Díaz consignó que solo espera “justicia y verdad”. Mientras la investigación judicial avanza sobre el “la banda de los copitos”, la joven se limitó a decir que “cada uno tiene que pagar por sus acciones”.

Y en ese sentido, volvió a aludir a Brenda, su amiga. “Ella es grande, no es una nena. Sabe las cosas que son malas, y si aún así, va y las hace, que se aguante las consecuencias”.

Qué dijo la Justicia

Los miembros de la Cámara Federal dijeron que las pruebas no alcanzan para entender que tuvo un grado de intervención previa al ataque. “Si bien no se puede descartar un cierto conocimiento de Díaz sobre el plan, tampoco se puede asumir que por esa sola circunstancia y las manifestaciones efectuadas a Uliarte, donde no se aprecia contribución de cargo, se configure una complicidad secundaria”, dijeron los camaristas.

Tampoco consideraron probado su rol de encubridora por lo que dictaron su falta de mérito e instaron a profundizar la causa con respecto a su situación. “Podrían recabarse los registros fílmicos de las cámaras de seguridad -públicas y privadas- de las zonas donde impactaron las celdas de los teléfonos celulares de las personas imputadas y de la localización compartida”, dijeron los jueces.

