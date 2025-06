Habló el juez de Casación que fue amenazado tras la condena a Cristina Kirchner: “Son actitudes cobardes”

Este jueves habló el juez de Casación Carlos Mahiques luego de que en las últimas horas él y su familia hayan sido blanco de amenazas tras la condena a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad. También sufrieron intimidaciones jueces de la Corte Suprema y el juez Jorge Gorini, del tribunal oral que ejecutó el fallo.

“No puedo decir que estamos acostumbrados, pero molesta. Son actitudes cobardes y en algunos casos patéticos porque tienen ese sesgo de golpear desde detrás anónimamente”, introdujo Mahiques, padre de Ignacio, camarista y fiscal que intervino durante los primeros momentos de la causa Vialidad y cuestionado por el kirchnerismo por ser hermano de Juan Bautista, fiscal general de la Ciudad y subsecretario de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las amenazas se sucedieron en la localidad bonaerense de Mercedes, donde vive su familia. Allí hubo una panfleteada dirigida en su contra y hacia sus dos hijos. En ese marco, el juez indicó: “Lamentablemente son cosas que hay que asumir con coraje. La resiliencia es una actitud pasiva, pero el coraje es una elección, uno no nace con coraje y lo tiene que elegir y en algunas profesiones es necesario. No hay que perder el eje. Son cosas que molestan e incomodan pero hay que saber que en estos tiempos de emocionalidad perversa los jueces tienen que absorber todo eso sin poder replicar, porque es un contrapoder que pone límites al poder".

Tras ello, dijo que a él lo amenazaron por su hijo Ignacio Mahiques, quien intervino en la causa por la que fue condenada la expresidenta, y, a grandes rasgos, por “las sentencias de los últimos tiempos”, en medio de una fuerte tensión entre el peronismo y el Poder Judicial por las causas contra Cristina Kirchner. “Más allá de las luces y sombras del sistema judicial, ha sabido blindarse y plantarse contra una ofensiva que se da hace muchos años, como la democratización de la justicia. La Justicia debe ser independiente, objetiva y más eficaz”, insistió.

Al ser consultado sobre otros episodios de amenazas, Mahiques dijo: “Tengo casi 51 años en la Justicia. Tuve atentados personales, han puesto explosivos en autos y sufrí amenazas concretas. También tuve intentos de agresiones físicas”. Luego, consideró: “Esto no es un fenómeno de época. Antes las amenazas venían de los presos, no del ámbito político. Yo digo siempre que no podemos resignar lo político de nuestra función, el problema es cuando se mete la política, hay que evitar el riesgo de empastamiento y mantener una distancia de perspectiva”.

Cristina Fernández de Kirchner en su balcón. Nicolás Suárez - LA NACION

En otro tramo de la entrevista, el juez evitó hablar sobre el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena y sobre las condiciones de la prisión domiciliaria en Constitución que le concedieron a la extitular del Ejecutivo, que había anunciado su candidatura a legisladora bonaerense y ahora no podrá presentarse por su inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

“No es sano ni ético comentar fallos de colegas en otras instancias. Es una decisión que está en el espectro de posibilidades y se toma a menudo con determinados personajes”, se limitó a decir sobre las condiciones de la prisión domiciliaria, que incluyen no alterar “la convivencia pacífica” del barrio, aunque no se aclara todavía si puede salir a su balcón.

Amenazas

En el caso del juez Gorini -quien decide sobre las condiciones de detención de la expresidenta- se sucedieron mensajes en redes sociales donde lo amenazaban.

El Juez Gorini del TOF número 2

Por estas intimidaciones, la Cámara Federal de Casación emitió un comunicado en el que señaló que “expresó su solidaridad con los señores jueces, Dres. Carlos A. Mahiques y Jorge Luciano Gorini, que han sufrido hechos concretos de amedrentamiento u hostigamiento perpetrados contra ellos y sus familias”.

Lo hicieron mediante las autoridades del Tribunal de Superintendencia, “en un contexto de amenazas a numerosos magistrados de la administración de justicia”, en referencia a las intimidaciones contra los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Respecto a Rosatti, hubo veladas amenazas y agraviantes panfletos en la capital de Santa Fe contra el presidente de la Corte Suprema, oriundo de esta ciudad. En un grafiti pintado en una de las paredes detrás del mástil de la Plaza España, frente a la sede del PJ provincial y a otras dependencias provinciales, se podía leer “Ojo Rosatti”.

Pintadas contra el presidente de la Corte Suprema frente al PJ de Santa Fe

En el caso de Lorenzetti, un usuario de X, @tanochelo3, publicó una foto de una casa en llamas con la inscripción “la casa de Lorenzetti en Rafaela, en breve”. El juez también es santafesino, oriundo de la ciudad de Rafaela.

Un posteo amenazante contra Lorenzetti

Contra Rosenkranz no trascendieron las formas de las amenazas, solo advirtió sobre ellas la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales.