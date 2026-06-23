Hackearon la cuenta de X de Cadena 3 y publicaron una noticia falsa sobre la salud de Cristina Kirchner

El medio cordobés Cadena 3 fue hackeado y en el interín los usurpadores de la cuenta de X de la emisora publicaron una noticia falsa sobre la salud de Cristina Kirchner. El posteo llamó la atención de los lectores.

Horas después, el medio denunció que su cuenta “había sido vulnerada” y que lograron restablecer la seguridad de la misma poco después.

Fue al mediodía que el diario digital posteó la impactante noticia de que la extitular del Ejecutivo habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y que permanecía en “estado delicado”.

La publicación consistía en una imagen de la expresidenta con el titular grande y en rojo “Urgente”. Abajo se leía: “Cristina Fernández de Kirchner habría sufrido un ACV”. En la descripción, añadia: “Según fuentes oficiales, Cristina Fernández de Kirchner habría sufrido un ACV y se encuentra en estado delicado. Se espera el parte médico oficial en las próximas horas”.

La fake sobre la salud de Cristina Kirchner que fue difundida en la cuenta de X de Cadena3 Captura

“Seguiremos informando con datos confirmados”, concluyeron. La noticia permaneció en la cuenta de X durante más de una hora, tiempo durante el cual la cuenta de Cadena 3 no realizó otras publicaciones. El posteo no tenía artículo. Y en la página web de la emisora no había ninguna noticia relacionada.

La publicación tuvo más de 500 vistas en la red social hasta que fue eliminada. Cerca de las 16 compartieron un comunicado notificando a sus seguidores de la sorpresiva situación.

“AVISO. Nuestra cuenta fue vulnerada y se publicó información falsa sobre un supuesto problema de salud de Cristina Fernández de Kirchner”, expresaron. Desde la cuenta señalaron que la publicación es “completamente apócrifa”.

La aclaración publicada por Cadena3 Captura

“Carece del logo institucional de Cadena 3, utiliza una tipografía ajena a nuestra identidad visual y no enlaza a ninguna nota en cadena3.com, requisito de todas nuestras publicaciones. Ya se restableció la seguridad de la cuenta“, comentaron.

La falsa noticia sorprendió a los usuarios que la vieron antes de que fuera desmentida. La expresidenta no reportó problemas graves de salud en los últimos tiempos, y su última internación ocurrió en diciembre del año pasado.

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La exmandataria sufrió un dolor abdominal en su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Un equipo de médicos fue al domicilio, donde decidieron trasladarla al Sanatorio Otamendi para una evaluación más exhaustiva. Allí fue diagnosticada con una apendicitis aguda con peritonitis localizada y fue sometida a una cirugía laparoscópica.

Permaneció internada durante más de dos semanas. Se le retiró el drenaje peritoneal aplicado luego de la cirugía y debió continuar con tratamiento antibiótico por vía oral. Fue dada de alta el 3 de enero de 2026. Luego, fue monitoreada en su domicilio en San José 1111.