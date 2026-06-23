Fernando Gago fue dado de alta tras sufrir un infarto en Chile: qué dice el parte médico

El club Universidad de Chile anunció que su director técnico Fernando Gago fue dado de alta. El exfutbolista sufrió un infarto el pasado viernes y debió ser operado de urgencia. Desde la clínica donde permanecía internado detallaron que evolucionó favorablemente.

El comunicado fue compartido por el club, que fue también quien anunció que Gago había sido trasladado a la Clínica Alemana de Santiago por problemas cardiovasculares. “¡Fuerza profe!“, escribieron en la red social X.

“Clínica Alemana informa que el señor Fernando Rubén Gago fue dado de alta durante la mañana de hoy para continuar su recuperación en su domicilio. El paciente ingresó en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, el que fue tratado mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón”, detallaron.

Fernando Gago ULISES RUIZ - AFP

El diagnóstico sobre Gago se conoció el pasado sábado, cuando desde el establecimiento indicaron que los problemas cardiovasculares habían resultado en un infarto, por el cual requería intervención quirúrgica.

Cecilia Pérez, a presidenta de Azul Azul -empresa concesionaria del club chileno-, confesó en diálogo con la prensa que el entrenador sentía dolor en el pecho desde la mañana del viernes, pero que se había negado a ir a un hospital porque quería estar presente en el partido de la U frente a O’Higgins. “Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor, y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos”, había dicho.

Además, durante la conferencia de prensa tras el triunfo, el entrenador se había mostrado cansado, con dificultad para respirar y con dolor en el pecho.

Fernando Gago, con visible malestar durante la conferencia de prensa

Tras la operación, la clínica había informado que Gago comenzaba su rehabilitación cardíaca, que consistía en retomar de forma progresiva la actividad física. Ahora, continuará con el tratamiento desde su hogar.

“Durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria”, cerraron el comunicado.

El domingo por la tarde Verónica Laffitte, esposa de Gago, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales por el Día del Padre. Publicó una serie de fotos en las que se lo ve acompañado por su hijo Joaquín en una habitación del centro médico. En las imágenes aparecen jugando, abrazados y rodeados de globos y carteles alusivos a la celebración.

Fernando Gago junto a su hijo Joaquín en la Clínica donde permanece internado

“¡Feliz día, papi! Hoy más que nunca, ¡feliz día, mi vida! ¡Joaquín tiene sin duda al papá más fuerte y luchador del mundo! Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros. Sé que siempre nos vas a cuidar y nosotros a vos! ¡Te amamos infinito, héroe de nuestro corazón!”, escribió Laffitte.

El parte médico completo de Fernando Gago

“Clínica Alemana informa que el señor Fernando Rubén Gago fue dado de alta durante la mañana de hoy para continuar su recuperación en su domicilio.

El paciente ingresó en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, el que fue tratado mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón.

El parte médico de Fernando Gago, difundido por la Universidad de Chile

Durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria".