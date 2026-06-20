Murió el futbolista de 22 años que había tenido un ACV y permanecía en terapia intensiva

Lautaro Fagioli, el futbolista de 22 años que permanecía internado tras sufrir un ACV isquémico, murió el último viernes. El joven se encontraba en terapia intensiva hace aproximadamente un mes y medio, cuando se descompensó tras jugar un partido por la Copa Santa Fe.

“Lautaro para siempre”, escribieron desde Colón de San Justo en sus redes sociales. “Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en esta, nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar, un lugar donde disfrutaste mucho de eso que tanto te gustaba hacer, jugar a la pelota”, expresó el club.

Desde esa institución se mostraron conmocionados. “Lautaro, no tenemos palabras. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria. Hasta siempre, Lau”, manifestaron.

El club lo despidió con un sentido mensaje Instagram

Fagioli se encontraba internado desde el 4 de julio. El futbolista sintió un fuerte malestar tras el encuentro frente a Central San Carlos, en el cual su equipo clasificó a la tercera fase del torneo santafesino. Luego fue trasladado al Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe.

El joven sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, una condición que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. La principal causa es la aparición de un coágulo de sangre. Provoca daño o muerte de las células cerebrales y se trata del tipo más común de ACV, al representar alrededor del 87% de los casos.

Las autoridades sanitarias habían confirmado que el deportista estaba en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria y drogas vasoactivas y pronóstico reservado. También habían detallado que la situación del jugador era compleja y requería monitoreo permanente.

La despedida de Colón de San Justo a Lautaro Fagioli, el futbolista de 22 años que murió tras sufrir un ACV Facebook

Fagioli siempre había mostrado muy apasionado por su profesión. Compartía en sus redes sociales constantes publicaciones de partidos y entrenamientos, donde siempre agradecía al club por la oportunidad y a aquellos que lo acompañan y apoyan, como familia y amigos.

A fines de 2024 había nacido su hija Alfonsina, que tuvo junto a su pareja Sol. Ambos se habían mostrado activos en sus cuentas, dondo compartían imágenes del embarazo y del nacimiento. La niña nació el 30 de diciembre de ese año, cuando Fagioli exhibió una sentida publicación: “El día que conocí al amor de mi vida”.

Incluso recientemente la había llevado a la cancha de Colón, que habían recorrido juntos antes de un partido. “Fuiste, sos y serás el mejor sueño que tuve, lo mejor del amor. ¡Lo más lindo es vivirlo con vos!”, escribió.

Fagioli junto a su hija de un año Instagram

Cuando el fútbol local fue anoticiado de la internación, varios equipos de la liga, compañeros e hinchas difundieron mensajes de apoyo para el futbolista y su entorno familiar. Ahora que se conoció su fallecimiento, los mismos clubes otorgaron sus condolencias.

“La noticia que nadie quería dar lamentablemente llegó hace minutos. Luego de días de intensa lucha debido al ACV isquémico que sufrió hace algunas semanas, desde San Justo nos dan la lamentable noticia de la muerte de Lautaro Fagioli a sus 22 años”, expresaron desde TodoLigaSF, la página que reúne a los clubes santafesinos en Instagram.

Y concluyeron: “Le enviamos nuestras condolencias y la mayor de las fuerzas a toda su familia. Sol, su novia; su hijita; Tomás, su hermano; Vanina, su madre; Hernán, su padre; y todos los seres queridos y allegados. Por siempre Lauti, siempre con nosotros”.

El posteo de TodoLigaSF sobre Fagioli Instagram

Desde el medio partidario de Colón de San Justo, Colón and Roll, se mostraron conmocionados por la noticia. “Te amamos por siempre, hermano”, titularon su publicación. “Estamos totalmente devastados ante la partida de un compañero, un hermano, un amigo, un guerrero. De una persona que amamos y que vamos a amar para siempre”, señalaron.

Y sumaron: “Te vamos a recordar todos los días de nuestras vidas, Lauti. Gracias por los momentos compartidos, por las risas, los abrazos, los entrenamientos, los viajes, las comidas y cada instante que nos regalaste. Fuiste, sos y serás siempre parte de esta gran familia. Hoy nos toca despedirte con el corazón roto, pero también con la certeza de que dejaste una huella imborrable en cada uno de nosotros”.

La publicación fue compartida por varios clubes de la zona, como el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.