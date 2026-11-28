El empresario de medios Daniel Hadad afirmó que no competirá por la presidencia en las elecciones de 2027 debido a la suspensión de las PASO que el Congreso se encamina a aprobar tras la media sanción del Senado el pasado jueves. “Cambiaron las reglas de juego”, manifestó el periodista en diálogo con Radio con Vos.

“En las últimas horas la política hizo una jugada de esas que uno podría llamar una mala pasada. Cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO y lo primero que quisiera dejar en claro es que mi deseo de liderar una transformación cultural, tecnológica del empleo en la Argentina sigue intacto, absolutamente intacto”, expresó Hadad.

Para el empresario, la suspensión de las PASO le quita la posibilidad de “armar en tan poco tiempo un partido nacional”. “Con las PASO cualquiera que quería podía jugar. Hoy es imposible”, evaluó.

Daniel Hadad insinuó que podría competir, pero luego desistió

Hadad sostuvo que no logró darse cuenta de “la jugada” que, según su opinión, estaba plasmando el Gobierno y un sector del peronismo al concretar la reforma electoral con la suspensión de las primarias.

Además, aclaró que no está en contra de modificar una ley electoral, aunque indicó que hubiera sido más lógico introducir cambios de cara a una próxima elección, en 2029, al considerar que en los siguientes comicios “el poder está en juego”.

A su vez, resaltó que la ventaja de las PASO era la de sumarse a un espacio existente que buscara dirimir a su candidato. “Ahora, si yo quisiera, necesitaría caer en ese recurso de los que van y compran un partido político, que es un sello, y te quedás atado a rodearte de gente que no es la que vos querés”, subrayó.

El Senado aprobó la suspensión de las PASO el jueves Nicolas Suarez

“Entiendo al Gobierno quitando las PASO, porque (Javier) Milei lo que necesita es generarle un problema al peronismo de que no pueda encontrar quién es el tipo que realmente lidera ese partido. Porque el formato de elección que van a hacer va a tener no la modernidad ni la certeza que tuvieron las PASO mientras existieron. Vamos a volver a un formato de quién moviliza más, quién mueve más remises o más camionetas y lleva a la gente a votar. Todo eso que dábamos por extinguido, el retroceso que se votó el otro día, porque no es otra cosa que un retroceso, lo pone en juego”, añadió.

Por otro lado, Hadad consideró que sería vital para el país que exista una renovación de la dirigencia política porque, dijo, se requiere de personas que “entiendan que el mundo cambió”.

“El mundo está resolviendo en estas horas problemas matemáticos que hace 300 años se habían planteado y ningún hombre podía resolverlos. Hoy la inteligencia artificial vino para cambiar nuestras vidas y para cambiar el empleo. Por eso, mi deseo es llevar a cabo una transformación en la educación, en la tecnología y sobre todo en el acceso al empleo”, señaló.

Daniel Hadad Coloquio IDEA

Y agregó: “Creo que hay mucho trabajo para hacer en nuestro país. Tengo la vocación para hacerlo. En esta no voy a poder, porque a último momento cambiaron las reglas de juego, pero voy a tratar de, en el tiempo que me quede, poder colaborar para seguir transformando la Argentina”.

A su vez, deslizó críticas a Milei, aunque sin mencionarlo explícitamente, al indicar que existían “algunas cosas básicas” para cambiar en el país, como evitar los “agravios inútiles y la descalificación”.

“Uno puede ganar una elección gritando, uno puede ganar una elección insultando. Lo que no creo es que vos puedas lograr consensos con ese estilo de política. Para mí ese tipo de política está, no sé si terminada, pero va camino a la extinción”, razonó.