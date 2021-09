“Hay que proteger a Alberto y Cristina”: Agustín Rossi respaldó al Gobierno tras la derrota electoral

Luego de su doble derrota en Santa Fe, al perder la interna oficialista con Marcelo Lewandowski y ante Carolina Losada, la candidata ganadora de Juntos por el Cambio, Agustín Rossi respaldó al Gobierno. “Hay que proteger a Alberto y Cristina”, dijo el exministro de Defensa.

En referencia al acto del Frente de Todos en Chacarita posterior a los resultados, donde horas antes se vivió un clima de fiesta con bailes eufóricos, Rossi cuestionó, en declaraciones radiales a FutuRock, la participación del Presidente y de la vicepresidenta: “Ellos no deberían haber estado en el acto el domingo a la noche. Cuando se pierde, los candidatos y jefe de campaña asumen la derrota”.

Y siguió: “Nuestros son principales líderes son el Presidente y la vicepresidenta por el liderazgo que Cristina representa. A eso hay que protegerlo porque de ellos depende todo los que tengamos que reforzar y seguir adelante. Creo que en términos de gestión hay que fortalecer la conducción del Presidente”.

Además, recordó otras derrotas del kirchnerismo en elecciones anteriores: “En 2009 éramos poquitos, pero nos abroquelamos todos abajo de Cristina. Estaba Néstor, era otro escenario. En 2013 hicimos exactamente lo mismo: nos pusimos el gobierno al hombro y salimos adelante”.

Por otro lado, aseguró que la situación de la pandemia por coronavirus “fue el principal motivo” por el que los argentinos no apoyaron al Frente de Todos. Y sentenció: “El mensaje es claro, la gente siente que está viviendo peor que cuando empezó nuestro gobierno”.

Ante la falta de internas del Frente de Todos en la mayoría de las provincias, donde se eligieron candidatos únicos que no tuvieron contrincantes del mismo espacio, Rossi criticó la resolución del Gobierno. “En el peronismo no se dejó jugar PASO. A mí me descalificaron por tomar esa decisión. Fue un error salir con esta consigna de listas únicas o muerte”, lanzó, e hizo autocrítica: “No es un pecado hacer primarias, nos equivocamos con eso”.

También reflexionó sobre los resultados dentro de la interna del oficialismo: “Dos listas de Juntos sumaron más puntos que una sola lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Nos equivocamos, es así. Y miren en Santa Fe: 40 % sacó Juntos por el Cambio, 20 % sacó la lista del gobernador y 10 % saqué yo. Quizás si no nos hubiésemos presentado, no hubiese existido la suma de 20 y 10, sino menos y la diferencia hubiese sido mayor”.

En medio de las versiones sobre un posible cambio de gabinete y con la presentación de renuncia del gabinete bonaerense, el excandidato a senador por Santa Fe se opuso a esta idea. Así, señaló: “Las PASO son el primer tiempo y las generales son el segundo. No hay que cambiar al gabinete hasta las elecciones generales”.

En ese sentido, sostuvo: “Con los resultados de las generales y con el Presidente ya cumpliendo la mitad del tiempo de su gestión, le corresponderá a él hacer una valoración política de lo que piensa la sociedad y de lo que le han aportado los miembros de su equipo de colaboradores. No me metería en ningún cambio ahora, no traería ningún beneficio positivo”.