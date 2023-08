“He recibido quejas por defender a los pobres”, dijo el arzobispo “Tucho” Fernández antes de irse al Vaticano

escuchar

LA PLATA.- En la misa de despedida como arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández dejó un mensaje fuerte dirigido a políticos y autoridades. “Me han llegado quejas cuando hablo en defensa de los más pobres, no puedo dejar de hacerlo. Toda la vida me taladró en el corazón: Tucho no te olvides de los pobres” , dijo en medio de una emotiva homilía celebrada esta tarde en la Catedral platense, antes de emprender el viaje hacia el Vaticano, convocado por el Papa Francisco.

Ante un centenar de fieles, “Tucho” Fernández optó por recordar las quejas recibidas durante su labor sacerdotal, pero no lo hizo en tono polémico ni buscó confrontar. Sólo sentó un precedente sobre el camino a seguir por los sacerdotes y también por el arzobispo que lo sucederá, Gabriel Mestre.

“Gracias a las autoridades de la provincia y del municipio. Hemos tenido una relación cordial”, dijo ante la mirada atenta de Julio Alak, el ministro de Justicia bonaerense y precandidato a intendente de La Plata. “ Tengo el honor de irme a acompañar al Papa Francisco sabiendo que no le llego ni a la suela de los zapatos, pero sé que tengo su confianza” , afirmó quien fuera rector de la Universidad Católica.

La última misa del arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, antes de viajar al Vaticano.

El mensaje de Fernández estuvo fundamentalmente dirigido a los feligreses. “Gracias por la paciencia. Si a veces los cansé con mi insistencia, ha sido por mi amor a esta arquidiócesis”, se excusó. “En estos cinco años vivimos muchas cosas: angustias, alegrías. Tengo la certeza que el espíritu santo ha dejado cosas buenas. Pero ahora que me voy ¿cuál es mi mensaje para ustedes? Lo que les tengo que recordar es: “Dios te quiere. Sos único. Vales el amor infinito que te tiene Dios. Vales su resurrección”- dijo-. Y para finalizar, remató: “Pedí al Papa Francisco que me permita bendecirlos en su nombre” .

Carta

Fernández, designado por el Papa en el Dicasterio de la Fe del Vaticano, se había despidido de los fieles de esta ciudad con una extensa carta en la que detalló que en principio había rechazado la propuesta para ir al Vaticano por no sentirse capacitado para guiar las investigaciones de abusos de menores, un tema que, según confesó, “nos duele y nos avergüenza” . En la misiva, expresó cómo fue el proceso en que finalmente Francisco lo nombró con el puesto que años atrás ocupó Joseph Ratzinger, que lo llevará a mudarse a Roma en septiembre.

“He pasado cinco años hermosos junto a ustedes. He visto palpitar la presencia del espíritu santo en muchos momentos que compartimos y en muchas iniciativas de ustedes. De verdad llegué a sentirme uno más e incluso a disfrutar de la ciudad en mis caminatas de la tarde . Algunas veces incluso anduve caminando por Berisso y Ensenada y sentía el gusto de ser pastor en estas tierras. He sufrido con las angustias de los pobres y también he gozado compartiendo alegrías”, sostuvo Fernández.

“Por momentos quizás los he molestado con mis insistencias, pero todo provenía de las ganas de hacer todavía más hermosa nuestra Arquidiócesis”, comenzó el texto que difundió Fernández tras el nombramiento de Francisco. Y siguió: “Tuvimos momentos muy duros, pero después uno ve que de todo aprendemos algo, y de cualquier aspereza salimos enriquecidos, porque así trabaja Dios” .

Jorge Bergoglio junto a "Tucho" Fernández cuando era rector de la UCA Prensa Republicana

“Días atrás, cuando él estaba internado, me lo volvió a pedir. ¿Cómo responder que no?” , recordó Fernández sobre el pedido del Papa para que dirija el Dicasterio de la Fe, cuyo objetivo es “promover el pensamiento cristiano, la profundización de las verdades de la fe, el estudio de los grandes temas en diálogo con el mundo y con las ciencias”, según definió el arzobispo y agregó: “Para esa tarea sí me siento capaz, como un pez en el agua”.

Siempre de acuerdo al arzobispo, “este Dicasterio en otros tiempos se llamaba ´Santo Oficio´, y era el terror de muchos, porque se dedicaba a denunciar errores, a perseguir a los herejes, a controlar todo, llegando incluso a torturar y matar. No todo era así, pero esta es parte de la verdad. Francisco me escribió que la mejor forma de cuidar la doctrina de la fe es hacer crecer nuestra comprensión de ella , porque ´este crecimiento armonioso preservará la doctrina cristiana más eficazmente que cualquier mecanismo de control´.

Durante los años que estuvo al frente del arzobispado platense, Fernández construyó un vínculo de cercanía no sólo con los fieles dentro de la Iglesia católica, sino con los excluidos: en especial pobres, cartoneros y personas en situación de encierro. Mantiene fluido diálogo con los políticos y fuerte vínculo con cultos religiosos, no sólo los cristianos. Todos ellos llenaron la Catedral, donde no se lo vio al gobernador Axel Kicillof ni a su vice Verónica Magario.