La presidente de la organización de Madres cuestionó el rol de los medios y el campo. Crédito: Captura de Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 14:40

Con un discurso polarizador, la principal referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el día de ayer, cuestionó nuevamente el rol de los medios de comunicación en la sociedad y apuntó con nombre y apellido hacia el periodista Luis Majul y el campo.

"Si el gobierno de Fernández no toma las riendas con la comunicación, estamos en el horno, porque siguen diciendo de todo por la televisión, todo el tiempo mentiras. No puede ser que Clarín comande todo, cuando en la tapa de ese diario todos los días hay mentiras", polemizó Bonafini en la tradicional reunión de los jueves de su organización social en la Plaza de Mayo.

Asimismo, instó al presidente Alberto Fernández a reordenar y distribuir la pauta oficial, uno de los principales insumos de los medios masivos de comunicación. Pidió que no solo se le retire la pauta de forma individual a los periodistas, sino que tampoco reciban las empresas de medios en su conjunto, alegando: "Fernández, pensá un poquito. Señor presidente, si usted le va a dar la misma plata, pero al canal, el canal la va a repartir para que nos sigan puteando y nos sigan diciendo lo que nos están diciendo. No precisa ser un genio para eso. El diario no me preocupa tanto porque lo compran los ricos, los pobres no compramos Clarín. Ni sabemos que existe Clarín".

En ese mismo discurso, la referente trazó una línea entre los que considera como sus "enemigos" y los que pertenecen a su grupo: "Los ricos son nuestro enemigos, no les va a gustar que diga esto, pero para mí, son mis enemigos. Son los que mataron de hambre a tantos pibes, son los que estuvieron de acuerdo con la dictadura militar, por eso no podemos querer a todos por igual", arguyó Bonafini en alusión a los productores agropecuarios y su resistencia a la suba de retenciones instrumentada por la ley de solidaridad del Poder Ejecutivo que sancionó el Congreso este año.

En esa misma línea, criticó a los formadores de precios, e hizo referencia al bono que recibirá el sector público y el privado, medida que tomó el gobierno de Fernández para mitigar el impacto de la suba generalizada de precios y la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación: "A los que producen hay que cerrarles las fábricas. No puede ser que hayan aumentado todos los productos solo porque vamos a tener $5000 para comprar. No está más el control que proveyeron Néstor y Cristina. Piensen con la cabeza de los pobres, y con el estómago de los pobres", concluyó.