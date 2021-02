Hebe de Bonafini habló en la radio sobre el escándalo de la "vacunación VIP" y opinó duramente sobre el ministro de Salud Ginés González García: "No es buena persona" Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2021 • 19:22

Luego de Alberto Fernández le pidiera la renuncia al ministro de Salud Ginés González García por el escándalo de las vacunas de privilegio, Hebe de Bonafini fue entrevistada en el programa Somos radio (AM 530) y expresó: "Alberto tomó una decisión extraordinaria".

Este viernes, el ministro quedó en la mira después de que Horacio Verbitsky relatara en la radio El Destape que había recibido la vacuna Sputnik V gracias a la gestión directa de "su viejo amigo". "Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna", contó el periodista sobre el momento en que se aplicó la primera dosis, en la sede de la cartera sanitaria del centro porteño.

A partir de la revelación de Verbitsky, salieron a la luz otros casos de funcionarios y personalidades de la política que también recibieron la vacuna contra el Covid-19 de forma privilegiada, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a exigirle a Ginés que dejara su cargo.

Tras una breve introducción de la periodista Andrea Recúpero, Hebe de Bonafini declaró en las últimas horas: "Yo no lo quiero nada al ministro. Es de lo que no funcionan", haciendo alusión a la carta publicada por Cristina Fernández de Kirchner en octubre pasado, cuando dijo que hay "funcionarios o funcionarias que no funcionan".

Ante un comentario de la conductora sobre que esta situación "le hace mal la Gobierno", la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo manifestó que "le da de comer al enemigo" y se refirió a las posibles intenciones de Verbitsky. "¿Vos te creés que no lo hizo a propósito?", lanzó. "Si a mí me llaman a un lugar así no voy. Depende de uno", agregó sobre la llamada "vacunación VIP".

En cuanto a los posibles reemplazos de González García, Bonafini destacó a Daniel Gollán: "Sabe mucho de todo y trabaja, está todo el tiempo en la calle". Sobre Carla Vizzotti, aclaró: "No tengo nada que decir porque no la conozco".

Después de escuchar algunos mensajes de los oyentes, retomó su dura opinión sobre Ginés. "Yo creo que hay que saber quién es cada persona. A mí nunca me gustó el ministro de Salud, para mí no es buena persona. No lo quiero de veras", sostuvo.

"No viene mal que lo saquen", siguió. Y concluyó: "Verbitsky tampoco es santo de mi devoción".