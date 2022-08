Hebe de Bonafini llamó a defender a Cristina Kirchner y criticó al Presidente, Sergio Massa y Gabriela Cerruti

“Queda un mes de batalla”, dijo hoy Hebe de Bonafini al dar detalles sobre la campaña por la cual busca que la vicepresidenta Cristina Kirchner “se salve de la cárcel” y advirtió que si la funcionaria es condenada, será silenciada al igual que el pueblo que la apoya. “Eso es peor que la cárcel”, explicó en declaraciones radiales.

Tras los incidentes que se dieron este fin de semana frente al domicilio de la vicepresidenta en Recoleta, entre la policía de la Ciudad y los manifestantes que la apoyan cuando la funcionaria enfrenta un pedido de condena de 12 años de prisión por corrupción, Bonafini defendió a Cristina y volvió a criticar al presidente Alberto Fernández, así como al ministro de Economía, Sergio Massa.

“[El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez] Larreta quiere ser el más hijo de su madre que la [Patricia] Bullrich, que nos quiere cagar a palos, pero hicimos lo que había que hacer por Cristina”, dijo Bonafini en diálogo a Somos Radio, sobre la manifestación que se mantiene frente al domicilio de la líder del Frente de Todos.

“Ella recibió el amor de su pueblo. Queda un mes de batalla. Yo quiero que se salve de la cárcel y de esa condena que es injusta y espantosa. Otros dicen ´estamos con Cristina´ para que se presente [como candidata a presidenta en 2023], pero que ella haga lo que quiera, yo no podría decirle qué hacer”, argumentó.

“Todos somos Cristina porque ´somos´ quiere decir que es lo que creemos que nos va a pasar a nosotros si no la defendemos. La cárcel del miedo y el silencio es peor que la otra”, aseguró.

Por otra parte, explicó que repartirán pecheras y banderas con esa consigna y alentó a que continúen las manifestaciones hasta diciembre, mes al que se extendería la causa Vialidad por la que Cristina Kirchner es juzgada.

“Veo un diciembre caliente. Vamos a caminar sobre brazas, así que se nos acostumbren las plantas de los pies para no cansarnos y una vez que pasas dos o tres veces, el fuego no te quema más, te sigue quemando el fuego que tenés adentro porque ves que las marchas dan resultado. La gente tiene ganas de pelear y de estar en las calles, hay ánimo para defender a su líder”, expresó.

Según Bonafini, para llegar a ese objetivo “hay que trabajar la calle y mantenerla, cosa que la gente esté calentita porque los fuegos se apagan, para que cuando se haga un acto, tenga el tamaño que uno quiere”.

Además, sobre los disturbios del fin de semana, dijo que Mauricio Macri, Larreta y Patricia Bullrich “se pelean para ver quién es más hijo de su madre que el otro” y aseguró, sobre el container de piedras estacionado cerca del domicilio de la vicepresidenta fue una estrategia de la oposición. “Pusieron eso para ver si iba su gente a atacarnos, pero no juntan nada, los nenes bien no se molestaban en ir a tirar cascotes. Para hacer una marcha necesitan a la gente del campo, pero si no tienen ni amigos”, expresó.

Bonafini también se mostró crítica por la postura del Presidente a la hora de defender a Cristina Kirchner y sobre “los ajustes” que digita Massa desde las nuevas medidas económicas.

Críticas a Alberto Fernández, Sergio Massa y Gabriela Cerruti

“Yo no lo quiero [a Massa], no me gusta nada lo que está haciendo. Si te cuento lo que aumentaron las cosas. Es como los yanquis que yo no sabía que les pegaban a los chicos en las escuelas y ahora aprobaron la ley de pegarles a los chicos en la escuela de nuevo. Y ahora pusieron a Massa y nos ajusta más y más, es peor que el otro que estaba [por Martín Guzmán]. Y nadie dice nada y todo vale una fortuna. Cuando viene la señora a mi casa, me dice lo que tiene que pagar, un litro de aceite 800 pesos, cuando tenemos maíz y girasol que se lo comen los chachos de los chinos, que les dan el maíz y el girasol nuestro”, dijo.

Sobre la unión entre los espacios kirchneristas y los que representan al peronismo, hizo una salvedad: “Yo creo que estamos unidos más allá del presidente Alberto, la gente quiere la unidad con los que nos gustan y no nos gustan, pero eso es muy difícil”.

Luego, argumentó: “No podés unirte con un tipo que cada vez que abre la boca, mete la pata [por Fernández]. Que no me hagan hacer creer eso que tenemos que ser todos buenos. La gente quiere defender a Cristina. Que no me vengan con la unidad. Si el enemigo se pone de punta, y el que tiene que estar al lado de nosotros, no está al lado de nosotros, se parece más al enemigo que a nosotros”.

“[El Presidente] dice que hay que ser bueno y pagarle al Fondo Monetario Internacional. A mí me chupa un huevo el Fondo. Dice que hay que estar bien con todos, va a los canales y lo cachetean mientras Massa avanza a pasos agigantados, y los jubilados estimamos que no podemos más”, dijo.

También apuntó en duros términos contra la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: “La gente tiene que perder el miedo. Me gusta que la gente dice todo [los manifestantes frente al domicilio de la vicepresidenta]. Y me da bronca que hablan los que no tendrían que hablar, como la delegada del Presidente, Cerruti. Hablaba y hablaba, agarraba todos los micrófonos y decía cada huevada, es de cuarta esa mina, qué me va a gustar”.

Cabe recordar que ambas ya habían discutido en febrero, cuando la titular de Madres de Plaza de Mayo contó que la portavoz la visitó en su casa para intentar convencerla de que suavizara sus críticas por la inflación y la situación de los jubilados, pero discutieron y terminó por echarla.