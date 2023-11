escuchar

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, dijo que no pedirá una reunión con el presidente electo Javier Milei hasta que llegue a la Casa Rosada. “Tenemos que hacerlo de manera institucional”, aclaró. Además, apuntó contra el exmandatario de Pro Mauricio Macri por su definición de “orcos”. “Los jóvenes no se van a quedar en casa y los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes en la calle”, había dicho el expresidente. “Es un tipo que se frustró”, respondió Daer.

Hoy se reúne la cúpula de la CGT para analizar el resultado electoral tras la derrota del actual ministro de Economía, Sergio Massa, el pasado domingo, y elevan la guardia ante un presidente electo que prevé un ajuste fiscal y la paralización de las obras públicas, entre algunas de las medidas anticipadas a través de los medios de comunicación. Participan de la cumbre más de 20 dirigentes sindicales. Daer anticipó no pedirán una reunión con el libertario, al menos hasta que asuma como presidente de la nación el próximo 10 de diciembre. “Hasta que no asuma me parece que no tendríamos que pedir ninguna reunión porque las cosas hay que darlas en un marco de formalidad”, dijo en una entrevista para Radio 10.

Tras ello, criticó los dichos de Mauricio Macri por su definición de “orcos”, en referencia a aquellos que saldrían a manifestarse contra las medidas del gobierno de Javier Milei. “Es un criterio de venganza que hay que borrar. Macri tiene una frustración de sus cuatro años que quiso demoler todo y no pudo demoler nada”, opinó. En la misma línea, el sindicalista agregó: “Es un tipo que se frustró, es una frustración congénita de ese período. No estamos dispuestos a dar una batalla campal para debatir ideas”.

Con respecto a la reunión de hoy en la sede de la Uocra, Daer adelantó: “Vamos a analizar los resultados electorales y vamos a ver cuál es el rol que va a tener cada uno. Milei tiene que cumplir los acuerdos con los trabajadores, tiene que pagar sueldos y aguinaldos”.

Además, advirtió sobre los pagos: “Si no se pagan los aguinaldos, el trabajador no tiene obligación de trabajar. Hay obligaciones que se tienen que cumplir. No estamos decididos a aceptar la pérdida de derechos”.

En medio de la transición entre el gobierno de Alberto Fernández y Milei, el libertario dijo que se hará un ajuste de 15 puntos del PBI. “Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Recortarán lo que tienen que recortar”, había dicho al ser consultado sobre los pagos a empleados públicos.

Ayer por la tarde el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió al cruce en la red social X (antes Twitter). “La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta. ¿No era que el recorte del gasto era para la política? Desde ATE no vamos a aceptar que el presidente electo Javier Milei deje de pagar el medio aguinaldo”, anticipó Aguiar.

