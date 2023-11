escuchar

El grupo de Ensenada -donde confluyen dirigentes kirchneristas bonaerenses- fue uno de los actores políticos claves para articular el triunfo del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Hoy el intendente de esa localidad, Mario Secco, fue tajante sobre cómo debe seguir el actual oficialismo desde el 10 de diciembre, cuando pase a ser oposición tras la derrota de Sergio Massa frente al libertario Javier Milei en las urnas. El jefe comunal dijo que ahora tiene que conducir Kicillof, porque tanto Alberto Fernández como su vice, Cristina Kirchner, son culpables de la derrota.

Asimismo anticipó que los libertarios harán todo lo posible para bajar el liderazgo del gobernador y que por eso hay que trabajar en reforzarlo, a la vez que anticipó que hay peronistas que van a “hacer cola” afuera del Libertador Hotel, donde está apostado el presidente electo, Javier Milei, para pasarse de bando.

“Yo creo que ninguno de los que se va del Gobierno se va tranquilo, porque perdimos. Y aparte todos fuimos responsables. Si nos comimos una patada en el traste por el pueblo argentino, te la dieron porque uno se puede equivocar dos, pero 11 puntos no. Lo que nos pasó fue porque no llenamos el vaso, la heladera estaba vacía, los compañeros no llegaban a fin de mes; y ahí tenés la patada en el traste. La misma que va a tener Milei si no llena el vaso”, enfatizó primero Secco. Fue una réplica a los dichos de Fernández, quien aseguró esta semana no sentirse culpable por el triunfo del líder de La Libertad Avanza (LLA).

“Es culpable Alberto, Cristina, todos somos culpables. No se borren porque cada uno tiene su pedacito”, lo contradijo Secco, que marcó en AM 750: “¿Cómo nos reorganizamos? Conduciendo, con coraje; hay que ponerse al frente. En el hotel va a estar toda la cola de los que dejan de ser peronistas y se transforman en libertarios, ¿o no la sabemos a esa? Que cada vez que perdemos salen a picar el boleto enfrente… Ahora, ¿cómo nos reorganizamos? Dando la discusión y organizándonos rápidamente para lo que viene. Y no tengo dudas de que ese proceso lo tiene que conducir el gobernador de la Provincia, que es lo más fuerte que ha quedado después de las elecciones”.

Seguro de que el gobernador es “una gran alternativa”, Secco enfatizó: “El kirchnerismo, el peronismo, se va a reorganizar atrás de la única propuesta fuerte que quedó en la Provincia, que es Axel”.

Sin embargo, advirtió que la oposición “le va a apuntar con todos los cañones” a Kicillof porque es una “opción tremenda” para la continuidad, así que pidió a sus compañeros de espacio “bancar” al mandatario y cuidarlo. “Axel ganó por 20 puntos en la Provincia, que es un tercio del país. Sacó 20 puntos. ¿Cuál fue la mejor elección que hubo a nivel nacional? Sin dudas la del gobernador. Y nunca se vio que un gobernador ganara sin que ganara el presidente en la Provincia”, analizó.

También les hizo un llamado a sus colegas intendentes para que se plieguen, cuando marcó que, no fue su caso, pero que muchos de los 84 jefes comunales que se impusieron en sus municipios lo hicieron gracias a “la ola” que generó Kicillof. “A mí no me cambia la vida porque sin el gobernador hubiese ganado igual, pero muchos son intendentes gracias a gobernador de la Provincia , sino no podrían haber tenido la cantidad de votos que tuvieron. Si se ganó en lugares que no se pensaba ganar es porque Axel sacó 20 puntos. ¿Por dónde pasa la reconstrucción de todos nosotros? Bueno, Axel es una de las mejores alternativas que tenemos”, sintetizó.

Noticia en desarrollo

LA NACION