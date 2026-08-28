Hermetismo en la escuela ORT frente a las reacciones por el discurso de Javier Milei

Un día después de la polémica por los dichos del presidente Javier Milei en su discurso en la ORT, la escuela mostró hermetismo frente a las consultas y los padres de alumnos y de exalumnos transmitieron su molestia.

Este jueves, el Presidente habló unos 40 minutos ante un auditorio repleto, con críticas a la prensa y a la oposición. En su discurso, se refirió a partes de su nuevo libro, “La moral como política de Estado”. Intercalando citas y personajes bíblicos, Milei volvió a atacar a la oposición con el mismo tono electoral que tuvieron sus últimos discursos y también incentivó abucheos contra el periodismo.

Durante la charla, según supo LA NACION, no hubo planteos ni reparos frente a la actitud.

La escuela, que convocó al mandatario para conmemorar su 90 aniversario, no emitió ningún comentario posterior a la difusión del discurso, ocurrido hace más de 24 horas.

Según pudo reconstruir LA NACION, todo lo vinculado al evento, que se realizó en la sede de Yatay, de la ORT, fue manejado por Presidencia: “El antes, el durante y el después”, apuntó una fuente con conocimiento del tema. De esa forma buscaron evitar una respuesta.

La DAIA tampoco hizo declaraciones posteriores a lo sucedido.

En la previa a la exposición subieron un video en el que aparece su vicepresidente, Gabriel Salem, ante el viaje del titular de la Delegación, Mauro Berenstein, a Israel, y en el que consignaron: “Acompañamos al Presidente de la Nación, Javier Milei, en su visita a la Escuela ORT. Participamos de una excelente charla enfocada en la educación, los valores y el desarrollo de la juventud, compartiendo este importante espacio junto a los alumnos y directivos de la institución. Agradecemos a la escuela ORT y al Presidente por hacernos parte de este valioso encuentro. Educación, futuro y compromiso con las nuevas generaciones”.

Consultadas por LA NACION, fuentes cercanas a la institución resaltaron que el video había sido realizado y subido antes del mensaje.

En esa línea buscaron tomar distancia al sostener que “ni la comunidad, ni la DAIA, ni la ORT toman posicionamiento político” y que lo sucedido fue en el marco de una “invitación a un presidente democrático por los 90 años” de la institución. “Se respeta la investidura presidencial, pero no está a nuestro alcance lo que el presidente transmita”, completó una de las voces consultadas.

Y aludieron a la intención de los distintos sectores cercanos a la organización de “dar vuelta de página” después del discurso y la polémica que se suscitó.

Acompañamos al Presidente de la Nación, Javier Milei, en su visita a la Escuela ORT.



Participamos de una excelente charla enfocada en la educación, los valores y el desarrollo de la juventud, compartiendo este importante espacio junto a los alumnos y directivos de la… pic.twitter.com/YpjVheLfHy — DAIA (@DAIAArgentina) August 27, 2026

Un grupo de padres expresó molestia en las redes sociales. A la vez, los dichos del mandatario abrieron lugar a diferentes respuestas de exautoridades y exalumnos de la institución.

Entre ellos estuvo Adrián Moscovich, exdirector de la ORT durante dos décadas, quien sostuvo: “Yo lo voté a Milei y queremos el cambio, no profundizar la brecha”. En declaraciones con Radio Con Vos, Moscovich agregó que la institución “no es el lugar para tratar de satánico al que piensa diferente ni convocar a abuchear a una actividad como la del periodista”.

“La ORT no es el lugar para convocar a abuchear a los periodistas”



Adrian Moscovich, ex director de la ORT, opinó de la polémica presentación de Milei en la escuela. pic.twitter.com/NuGD9iifzM — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 28, 2026

En uno de los tramos de su exposición, Moscovich aseguró que “se paseaban adelines del presidente” por las escuelas de la institución como “Arlene Fern, que es del rabino (Sergio) Bergman, a cambio de un cargo de diputado para la directora de la escuela”.

En esa línea vinculó una visita de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y de la jefa del bloque libertario en la Ciudad, Pilar Ramírez, a una institución porteña de la colectividad judía. Y aseguró que, por un pedido del rabino y exministro macrista, Sergio Bergman, se ubicó a la directora del lugar, Patricia Holzmann, como candidata a diputada.

Consultados por LA NACION, cerca de Ramírez y Holzmann desmintieron categóricamente la versión. “Es una mentira total”, coincidieron. “Nadie pidió nada; Pilar eligió a Patricia como candidata porque es su amiga desde hace años y sabe que es 100% capaz y leal, fue ella quien se la propuso a Karina” y agregaron que fue la secretaria general de Presidencia quien aceptó la candidatura.

“Pilar no tiene relación con el colegio Arlene Fern y recién lo recorrió este año, en junio de 2026, después de la elección de octubre en la que Patricia fue elegida”, completaron en medio de la desmentida.

La denuncia de Solano en la Ciudad

En paralelo a las quejas que se multiplicaban en las redes, quien fue un paso más allá fue el diputado de izquierda, Gabriel Solano, quien contó que usó la línea gubernamental de la Ciudad para denunciar adoctrinamiento en las escuelas, para apuntar el presidente.

“Acabo de realizar una denuncia contra el presidente Javier Milei en la línea de “convivencia escolar”. El número de expediente es el 2169 y ahora el gobierno de la Ciudad debe intervenir”, puso Solano.

“Milei realizó un claro acto macartista en el colegio ORT seguido de un ataque a los periodistas. En infinidad de oportunidades me tocó participar de actividades en colegios. Siempre di mi opinión en un marco de debate donde los estudiantes pidieron intervenir críticamente y donde se escucharon otras opiniones. Acá sucedió lo contrario: un presidente difundiendo macartismo y ataque a opositores haciendo uso de su poder y aprovechándose de los pibes y las pibas presentes. No lo podemos permitir”, completó.

Acabo de realizar una denuncia contra el presidente Javier Milei en la línea de “convivencia escolar”. El número de expediente es el 2169 y ahora el gobierno de la Ciudad debe intervenir. Milei realizó un claro acto macartista en el colegio ORT seguido de un ataque a los… pic.twitter.com/JBcn0XK5Mi — Gabriel Solano (@Solanopo) August 28, 2026