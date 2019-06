Hernán Iglesias Illa: "Hoy los peronistas quieren entrar a Cambiemos"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019 • 21:50

Sin lugar a dudas, toda la atención de los argentinos fue acaparada hoy por la sorpresa que provocó la elección del senador peronista Miguel Ángel Pichetto para candidato a vicepresidente, en la fórmula que encabeza Mauricio Macri. El subsecretario a cargo de la Comunicación Estratégica en la Jefatura de Gabinete de Ministros, Hernán Iglesias Illa, participó del programa Terapia de Noticias , que se emite por LN+ y analizó el escenario político electoral. "Hoy los peronistas quieren entrar a Cambiemos", sostuvo.

Iglesias Illa definió a la nueva fórmula presidencial como "un cambio fundamental en la política argentina". Básicamente, el especialista en comunicación realizó una distinción con respecto a años anteriores en cuanto al rol del peronismo. Según él, los dirigentes de otros partidos sentían en el pasado que no podían progresar fuera del espacio peronista, mientras que hoy la ecuación se invirtió y son los políticos de este partido histórico quienes quieren entrar a Cambiemos.

"Creo que es muy importante el paso que estamos dando de ampliar y fortalecer Cambiemos y dejar claro a los argentinos quiénes están del lado de la democracia y quiénes no", destacó Iglesias Illa. Asimismo, resaltó que Pichetto será una figura clave en el armado de acuerdos con los senadores y gobernadores, en pos de las reformas necesarias para el país.

En cuanto a un futuro cambio de la denominación de la alianza de Cambiemos, Iglesias Illa no desestimó la idea e incluso agregó: "El nombre de la coalición no es tan importante, aunque uno puede haberle tenido cariño al nombre". Por otro lado, si bien el asesor dijo que aún no está confirmada una candidatura de Martín Lousteau como senador, aclaró que es una posibilidad, aunque sostuvo que todavía "hay diez días más".

Al ser consultado por las grandes diferencias que mantiene el Gobierno con Pichetto-fundamentalmente sobre su postura en cuanto a la extinción de dominio y el desafuero de Cristina Kirchner-, el asesor discursivo le restó mayor importancia. En cambio, agregó: "Él tiene esta idea genuina de que respeta cierta tradición del congreso argentino de no entregar el desafuero en el Senado a aquellos que no tengan condena firme, pero veremos, quizá no se demora tanto para que cambie esa decisión, porque los juicios contra Cristina están avanzando".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal

ADEMÁS