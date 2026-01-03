1
Milei celebró la captura de Maduro en Venezuela tras la operación militar ordenada por Trump
El presidente argentino lo festejó en sus redes sociales, donde señaló: “Viva la libertad, carajo”
LA NACION
Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara que capturó a Nicolás Maduro a través de una operación militar, Javier Milei celebró el anuncio en sus redes sociales.
“La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, expresó en su cuenta personal de X el mandatario libertario. Luego se le sumaron la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que señaló que “Venezuela será libre”, y el exministro de Defensa, Luis Petri, quien replicó el mensaje.
Por su parte el líder de la Casa Blanco dijo que este sábado hará una conferencia en la que explicará los detalles de la operación.
Noticia en desarrollo.
