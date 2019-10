Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, habló una vez finalizado el debate presidencial en Santa Fe y criticó la actitud "agresiva" del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, durante el intercambio en la Universidad Nacional del Litoral. Lombardi, asimiló "el dedito acusador" de Fernández con el estilo de la expresidenta Cristina Kirchner durante sus presidencias.

"[Hubo] una enorme agresividad no prevista de Alberto Fernández que también muestra el kirchnerismo en estado vivo. No está Cristina Fernández pero hay alguien que se le parece bastante", dijo Lombardi al canal TN. "Fue tremendamente agresivo desde el primer momento, casi que no se podía contener. La expresión corporal es muy importante y al dedito no lo podía bajar. El dedito te hacía acordar a Cristina en la Casa Rosada", continuó.

Luego reflexionó que esta actitud del candidato es un "estilo" propio del kirchnerismo que Fernández se encargó -según él- de poner nuevamente sobre la mesa. "En realidad me parece bien, es un estilo, es un estilo agresivo, es el estilo de ellos que padecímos todos los argentinos durante 12 años. Lo mostró denuevo".

Para Lombardi, el principal candidato opositor del Gobierno casi no realizó propuestas de campaña. Algo que, según opinó, Macri sí hizo. "Muy genéricamente y tratando de no ser sesgado en esto: Mauricio Macri muestra una propuesta integral de gobierno mirando el futuro, hay muchos candidatos que dicen cosas valiosas pero tienden a ser parciales, se explayan más sobre el tema que les interesa. De Alberto Fernández practicamente no hubo propuestas, tuvo una actitud agresiva que remite a los tiempos de Cristina Fernández que nos retaba a todos con el dedito por cadena nacional".