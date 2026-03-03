Qué dijo la esposa de Nahuel Gallo sobre el estado de salud de su marido tras regresar a la Argentina

El arribo del gendarme Nahuel Gallo al aeropuerto internacional de Ezeiza marcó el fin de un aislamiento de 448 días en Venezuela y activó los protocolos de revisión médica para constatar su cuadro clínico. María Alexandra Gómez habló sobre el deterioro físico de su pareja y las marcas visibles que dejó la privación ilegítima de la libertad en el penal Rodeo 1.

Las declaraciones de la esposa de Nahuel Gallo

La pareja del gendarme dialogó con el noticiero Telenoche (eltrece) y expresó su alivio por el regreso. “Estamos felices, era algo que queríamos hace mucho tiempo”, manifestó. La mujer calificó la experiencia vivida en el exterior como una “pesadilla” y apuntó contra las condiciones impuestas por el gobierno extranjero. “Nahuel nunca tendría que haber pasado por esta situación en Venezuela. Fueron 448 días en donde estuvo en una desaparición forzada y privado de su libertad”, sentenció.

María Alexandra Gómez García habló tras la liberación de su pareja, Nahuel Gallo Gentileza: María Alexandra Gómez García

El gendarme se sometió a chequeos médicos inmediatos y pernoctó en el edificio Centinela de la fuerza de seguridad. Su esposa describió con crudeza las consecuencias de la falta de luz natural. “No está blanco, está amarillo, recibía luz del sol una hora por día”, graficó. Gómez explicó que su marido habitó durante meses en un sitio insalubre. “Me encantaría que pudiéramos dormir los tres juntos hoy, pero si es por su salud y bienestar está todo bien. Estuvo meses viviendo en un lugar asqueroso”, agregó.

Pese al daño físico, destacó su reacción anímica al pisar suelo argentino. “Se está recuperando. Anoche cuando vio las banderas argentinas me dijo que extrañaba su país. Fue mucho tiempo en una situación terrible”, relató Gómez.

El gobierno publicó el video de Nahuel Gallo en la llegada al país

El aislamiento dejó huellas en Gallo, pero su esposa resaltó su entereza: “Es más fuerte de lo que ya era. Es una persona resiliente. Si Dios le permitió sobrevivir de la manera que lo sobrevivió… ama a su familia y a sus hijos. Me dijo que Víctor fue la persona que lo hizo despertarse todas las mañanas“.

Sobre el trato recibido, la mujer transmitió las sensaciones de su marido y denunció un ensañamiento particular. “En sus ojos se nota el odio que le tiene el régimen a la Argentina. Lo que me pudo contar fue que él nunca entendió por qué tuvieron tanto ensañamiento con él y por qué estuvo tan incomunicado. Estaba en una lista de los que no podían tener ningún tipo de comunicación ni visitas”, detalló.

Gómez cerró su testimonio con una definición jurídica contundente sobre la gravedad de los hechos. “Venezuela nunca dio una explicación de por qué estuvo 448 días en desaparición forzada. Nunca estuvo detenido. Estuvo secuestrado. Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad”, concluyó.

La ausencia de contacto oficial con la AFA

El traslado de Gallo se concretó en un avión de la empresa Baires Fly, una firma que presenta vínculos con Fred Machado, que se asocia habitualmente a los movimientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Nahuel Gallo junto a dos dirigente de la AFA captura de redes

La esposa del gendarme aseguró que ningún dirigente la contactó para notificarle el operativo. “No tuvimos ningún tipo de contacto con la AFA, más allá de la información que se nos dio cuando estaba siendo liberado”, afirmó. La confirmación oficial del viaje y la liberación llegó por vías ajenas a la organización del fútbol nacional.

El aviso de Patricia Bullrich y la vigilia familiar

La información sobre la salida de Gallo de la cárcel llegó a la familia a través de dos canales distintos. La madre del gendarme, residente en Venezuela, alertó primero desde las inmediaciones del centro de detención. “Era parte de una vigilia y se enteró que había sido sacado. Era parte de los que pernoctaban en la cárcel Rodeo 1 y me pasó la información de primera mano”, recordó Gómez.

La publicación de Patricia Bullrich sobre la llegada de Nahuel Gallo (X: @PatoBullrich)

En el ámbito local, la confirmación política provino del sector legislativo, cuando la senadora Patricia Bullrich llamó a Gómez cerca de las 16 del domingo. La exministra de Seguridad ratificó la liberación casi en simultáneo con la difusión de la noticia por parte de la AFA y Tapia sobre el viaje hacia Buenos Aires.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.