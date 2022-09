Hernán Lombardi criticó a Victoria Donda por su polémico artículo: “Es la primera discriminadora de la Argentina”

Luego de la publicación de un polémico artículo en el que Victoria Donda, titular del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina (Inadi) escribió que “las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei”, el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Hernán Lombardi sostuvo en delacraciones radiales que ella “es la primera discriminadora de la Argentina”. Ayer, el interbloque de la Cámara Baja de la coalición pidió la renuncia funcioanaria.

Tras el intento de asesinato de Cristina Kirchner, fueron varios los dirigentes del oficialismo que apuntaron contra la oposición, los medios y la Justicia como responsables del atentado. Si bien Lombardi dijo que repudia el atentado contra la vicepresidenta, criticó la reacción del oficialismo e insistió con el pedido de renuncia de Donda al frente del Inadi que ayer hizo el bloque de legisladores que él integra.

”Mi repudio total al atentado [contra Cristina Kirchner] y mi solidaridad con la vicepresidenta de la Nación. De hecho estaba al aire y largué un largo insulto, dije que era un hdp [sic] el que lo hizo. De eso no hay dudas, es unánimme, pone el pulso del país en una grave conmoción”, comenzó Lombardi en diálogo con radio La Red.

“Pero de ahí a las conclusiones que sacan algunos dirigentes políticos del FdT para buscar las motivaciones de los discursos del odio sobre los periodistas y sobre los políticos y sobre la Justicia, eso es una enormidad que no se puede aceptar”, dijo el diputado y luego cuestionó al presidente del bloque del FdT del Senado y dijo que “mostró la hilacha” porque quiere politizar lo ocurrido para que se anule la causa de Vialidad, donde se juzga a la vicepresidenta por corrupción en la obra pública.

“Llegamos al extremo de lo que dice José Mayans, que es alguien muy cercano a Cristina Fernández porque es el presidente del bloque del Senado y ella es la Presidente del Senado, cuando dice que si queremos paz social hay que parar el juicio de vialidad. Ahí mostrás una hilacha tremenda”, acusó.

“Ese es el centro del chantaje, si el centro del chantaje que se le hace a la sociedad es que la Justicia no pueda actuar porque o sino no va a haber paz en la Argentina, es de una gravedad institucional enorme”, dijo.

Luego, señaló que tanto Donda como también el Ministro del Interior, Wado de Pedro, “culpan” a la oposición política, a la Justicia y al periodismo del intento de magnicidio y que es “una locura”.

“Nosotros, el interbloque de JxC, le pedimos la renuncia. Si ella no renuncia hoy, el Presidente [Alberto Fernández] debería separarla de su cargo porque le echa la culpa con nombre y apellido a los dirigentes de la oposición, es una locura lo que hace. La presidenta contra la discriminación es la primera discriminadora de la Argentina. Vos [por Paulo Vilouta, el conductor de La Red] y yo podemos pasar por su visión como instigadores del intento magnicidio. ¿Te das cuenta a dónde llegamos?”, expresó Lombardi.

“Ella habla de odiadores, de las Bullrich [Patricia, JxC] y los Milei [Javier, La Libertad Avanza], las Granta [Amalia, Propuesta Republicana] y los López Murphy [Ricardo, Republicanos Unidos]. Los pone como que ellos son los que cargan las armas, esa expresión usa, y no lo quiero excluir al ministro del Interior Wado de Pedro que dice ´todo esto sucedió porque hubo tres toneladas de editoriales y mensajes contra el Gobierno´ a raíz del alegato del fiscal Luciani”, argumentó el diputado.

Luego, Lombardi subrayó: “De Pedro trata de asemejar el alegato de Luciani con el lamentable ataque, como hizo Mayans, es terrible. No hay que perder de vista la ironía de las tres toneladas. El ministro de Pedro tiene que meditar lo que dijo. Todo se agravó después del alegato del fiscal”.

“Un clima enrarecido”

Lombardi, luego, fue tajante al decir que la reacción del oficialismo ante la pedida de condena contra la Vicepresidenta de 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad, así como las acusaciones luego del atentado que la mandataria sufrió, han instalado “un ambiente enrarecido”.

“El oficialimso intentó pudrir la cosa, no quiero vincular esto con el atentado que puede ser otra cosa, pero el Presidente de la Nación habló un miércoles y comparó lo que podría autohacerse [el fiscal de la causa] Luciani con lo de [Alberto] Nisman”.

El diputado, explicó “el clima se ha enrarecido” y que de ahora en adelante quienes fueron señalados por esos dirigentes oficialistas como responsables de instigar el atentado contra la Vicepresidenta podrían sentirse obligados a “prestar más atención”.

“La desastrosa actuación de la custodia [de Cristina Kirchner] va a entrar en los manuales del ridículo, la dejaron seis minutos indefensa. Nadie miró. Sé que se ha reforzado la custodia, por lo menos espero que todo el mundo preste mucha más atención”, cuestionó. Luego, advirtió: “Todos tenemos que prestar más atención, ¿eh? porque los que ellos pusieron bajo el dedo acusatorio. Porque si te pusieron como presunto instigador, vas a estar preocupado. Los jueces tendrán que hacerlo, los policías, todos. Se ha enrarecido el clima”.

Sobre un escenario a futuro, Lombardi dijo que deberían darse tres cosas importantes para que se logre una paz social, primero “predicar la no violencia”, “respetar a la Justicia” y “tener serenidad”.

“Veo un escenario que debemos construir que es esencialmente uno no violento. La no violencia como una cuestión activa es decir, una prédica de la no violencia. Un segundo punto es poner a la Justicia por encima de todo, tanto en la investigación en la causa Vialidad, como lo que pasó en Uruguay y Juncal. No puede decirse: ´el problema son los comunicadores´. En principio hay un loco, que se investigue si alguien lo ayudó. Y el tercer elemento es la serenidad, dejemos que la Justicia actúe y pongámonos a mirar los otros graves problemas de la Argentina. No nos sumemos todos a generar más conmoción”, argumentó.