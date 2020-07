El exfuncionario de Cambiemos habló sobre las diferencias en la coalición opositora Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Hernán Lombardi, extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la gestión de Mauricio Macri, opinó sobre la interna que habría en el espacio de Juntos por el Cambio y le sugirió al gobierno de Alberto Fernández que "se ocupe de la consistencia y coherencia de su coalición".

"Nosotros nos ocupamos de la consistencia, coherencia y unidad de la coalición alternativa que incluye al Pro, a la UCR, a la Coalición Cívica. En vez de opinar sobre nosotros, el Gobierno se tendría que ocupar de su coherencia y consistencia, que evidentemente tiene dificultades", dijo en diálogo con la señal de noticias A24 , tras conocerse la existencia de dos grupos como halcones y palomas (duros y dialoguistas) dentro del espacio político.

Con respecto a los dichos del Presidente sobre "terminar con los odiadores seriales", el exfuncionario de Cambiemos sostuvo que esa expresión "es complicada" porque "para el kirchnerismo duro los odiadores seriales son todos aquellos que no son kirchneristas".

"Me parece bien que el Presidente tome el tema del odio. Esta sociedad no puede funcionar con el odio que a veces se nota, pero cuando pasa del odio a los odiadores él también se transforma en parte. No fue nada feliz la expresión. Tendría que hablar de la unión nacional y ver cómo salimos del tremendo lío en el que estamos metidos", agregó.

Además, dijo que "una cosa es terminar con el odio y otra cosa es terminar con los odiadores". "En todo caso habría que preguntar cuál es el plan que tiene. Los asesores le hacen meter la pata al Presidente. Preocupa con qué equipo se está rodeando".

Sobre el retuit que hizo Fernández de un video con burlas y "piñas" para el periodista Diego Leuco, Lombardi dijo que el mandatario "tiene todo el derecho a expresarse porque es un ciudadano", pero lo que estaba mal era su contenido: "No está bueno. Yo le contesté y me respondió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que era simplemente una metáfora. Con la tradición que tiene el kirchnerismo en términos de agredir periodistas, no estamos para metáforas".

"Se meten en temas cuando en lo único que hay que pensar es en la angustia de la gente en sus casas con temor a la enfermedad, a no tener trabajo en el futuro", concluyó el exfuncionario.